C'est Noël avant l'heure sur Steam ! L'un des plus gros jeux de 2023 est jouable gratuitement et un cadeau pour un titre culte est aussi offert pendant quelques semaines.

De nouveaux contenus gratuits sur Steam sont disponibles et pas n'importe lesquels. La plateforme y va à fond et pousse deux licences emblématiques du jeu vidéo. Et pour une fois, vous n'aurez pas qu'un seul petit week-end pour en profiter.

L'un des plus gros jeux de l'année jouable gratuitement

Comme chaque semaine, Steam offre au moins un jeu à ses utilisateurs. Dans le pire des cas, ça dure trois jours et dans le meilleur, vous pouvez conserver le soft dans votre bibliothèque. Pour le coup, il s'agit encore d'un essai gratuit, mais bien plus long qu'à l'accoutumée. Durant un peu moins d'une semaine, tout le monde peut découvrir gratuitement Diablo 4. « Remerciez vos amis et traînez-les jusqu'en enfer. Jouez gratuitement à Diablo IV sur Steam, dès maintenant et jusqu'au 28 novembre à 19h » a annoncé Blizzard sur X.

Un « week-end » gratuit Steam de 6 jours pour Diablo 4 qui vous donne accès à l'aventure complète sans restriction particulière. Un essai qui tombe à pic puisqu'en parallèle, les équipes organisent un événement spécial pour booster l'XP et l'or jusqu'au 27 novembre prochain. Et ce n'est pas tout, si vous êtes abonnés à Amazon Prime, du contenu gratuit est également offert. La Lame de sorcière vermillon ainsi que le Labrys aux plumes vermillon pour sont récupérables via la page Prime Diablo 4. « Détruisez vos ennemis avec ce pack Vermillon comprenant deux variantes d'objets cosmétiques. Remarque : la lame de sorcière vermillon est réservée aux nécromanciens. Le labrys vermillon est réservé aux voleurs et aux barbares ».

Enfin, si vous souhaitez prolonger l'expérience au-delà de l'essai gratuit Steam, des promotions sont disponibles :

Diablo 4 à 41,99€ au lieu de 69,99€

Diablo 4 Digital Deluxe Edition à 53,99€ au lieu de 89,99€

Ultimate Edition Diablo 4 à 59,99€ au lieu de 99,99€

Diablo 4 gratuit sur Steam, un DLC Les Sims 4 offert

Diablo 4 disponible gratuitement sur Steam, même temporairement, c'est déjà un beau cadeau. Mais la plateforme vous permet aussi de télécharger le DLC Les Sims 4 My First Pet Stuff. « Apprenez à vos Sims à s'occuper d'animaux de compagnie plus petits, décorez une maison avec des meubles inspirés des animaux et habillez vos animaux avec vos tenues de Sim préférées ! ». En revanche, contrairement à Diablo 4, vous allez devoir posséder Les Sims 4 Chiens et Chats.

Dans ce contenu, vous devrez vous occuper d'un animal de compagnie avec des petites bêtes inédites telles qu'un hamster, un rat, un hérisson pygmée ou un bubalus miniature. Comme dans la vraie vie, il faudra lui trouver un nom, mettre en place un coin pour lui, jouer avec, le garder propre et en bonne santé ! Vous pourrez sortir avec style en portant la même tenue que votre animal. Et si vous êtes vraiment à fond, votre foyer peut être repensé avec des décorations en lien avec les chats, chiens... Les Sims 4 My First Pet Stuff est disponible gratuitement sur Steam jusqu'au 9 janvier 2024 à 19h00.