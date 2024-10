Comme presque chaque semaine, Steam met à disposition des joueurs, un ou plusieurs jeux gratuits. Que ce soit de nouveaux free-to-play, des jeux jouables gratuitement pendant une durée limitée, ou carrément des titres à ajouter définitivement à sa bibliothèque, il y a presque toujours quelque chose de nouveau, et de gratuit chaque semaine sur la plateforme de Valve. Ces derniers jours, on notera deux jeux gratuits pour passer le temps ce weekend par exemple. Le premier est un très, très gros jeu de Bethesda qui se laisse approcher durant plusieurs jours sans devoir verser un centime, tandis que le second est une petite nouveauté qu’il faudra vite ajouter à sa bibliothèque avant qu’elle ne devienne payante.

Un très gros jeu gratuit sur Steam pour une durée limitée

On commence avec le gros morceau de cette sélection, Fallout 76, le MMO désormais incontournable de Bethesda. Celui que beaucoup avaient condamné à mort dès sa sortie fédère toujours une communauté de fidèles et attire aussi les curieux. C’est notamment grâce à des opérations séduction comme celle-ci d’ailleurs. Fallout 76 est actuellement gratuit dans son entièreté et peut être joué directement depuis Steam. Sans avoir à mettre la main au portefeuille, vous pouvez découvrir le jeu comme si vous l'aviez à la seule différence qu’il redeviendra payant d’ici quelques jours. Vous aurez néanmoins le temps de vous créer un personnage et d’explorer le monde comme bon vous semble en accomplissant quelques quêtes au passage. Toute la progression acquise durant cette période gratuite pourra être conservée si jamais vous décidez de mettre la main sur le jeu complet à l’arrivée.

Fallout 76 est gratuit sur Steam jusqu’au 29 octobre

Un jeu gratuit à garder définitivement, mais il ne faut pas le louper

Le second jeu de cette petite sélection est clairement plus confidentiel. Pour beaucoup, il passerait même sous les radars et pour cause, il s’agit d’un tout petit jeu indé venu d’Asie : East Trade Tycoon Inheritance. C’est un jeu de gestion très minimaliste à la recette pourtant addictive. Vous incarnez un (ou une) marchand durant une grande période historique en Chine. Il faudra alors simplement développer son empire du commerce, en allant de ville en village en passant par quelques temples et bourgades. Vous voyez les marchands nomades accompagnés d’un bœuf ou d’une mule dans la plupart des RPG ? Eh bien c’est nous !

East Trade Tycoon a une recette simple, mais rapidement addictive. Le jeu est totalement gratuit et peut être ajouté à votre bibliothèque afin d’être conservé définitivement. Seule ombre au tableau, il est tout en anglais (ou en chinois) et il faudra creuser un peu pour le chercher. Normalement, en suivant ce lien et en ouvrant votre application Steam, vous serez invités à ouvrir la page dans votre application. Il suffira de valider la demande pour trouver votre jeu. À noter qu’il est dit que East Trade Tycoon Inhérancen’est récupérable gratuitement que jusqu’au 22 novembre prochain. Passé cette date, il deviendra payant.

East Trade Tycoon Inhérance récupérable gratuitement sur Steam jusqu’au 22 novembre 2024

Source : Steam