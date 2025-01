Comme chaque semaine ou presque, il y a mille et une façons de jouer à moindre coût, voire totalement gratuitement. Que ce soit avec Steam, l’Epic Games Store, le PS Plus ou les Free Play Days grâce au Xbox Game Pass, les jeux gratuits sont nombreux. Il s’agit parfois de titres offerts et à conserver, de nouveaux free-to-play ou de jeux gratuits pour une durée limitée. Quoi qu’il en soit, ça reste de bons plans parfaits pour passer le weekend. En cette fin janvier 2025, les joueurs Steam pourront justement profiter de pas moins de deux jeux très appréciés sans verser un centime, et l’un d’eux pourra même être gardé définitivement.

Un jeu gratuit pour passer le weekend sur Steam

On commence déjà avec Exfil, un shooter d’extraction qui mise absolument tout sur le réalisme et le travail d’équipe. Le jeu est développé par le petit studio Misultin et chapeauté par l’un des co-concepteur de Squad, un autre jeu tactique et rôle play extrêmement apprécié par les joueurs férus de simulation militaire.

Exfil propose plusieurs modes de jeu, dont l’Extraction Classique, où plusieurs équipes de joueurs s'affrontent pour récupérer des renseignements dans une vaste carte ouverte peuplée d’ennemis contrôlés par l’IA, mais également un mode Extraction Rebelle qui propose ici une expérience différente. Il s’agit d’un mode asymétrique où une petite équipe doit s’infiltrer en territoire ennemi et affronter une armée d’adversaire. Un mode atypique pour le coup où la tension est encore plus élevée que d’habitude. Exfil est toujours en early access mais devient gratuit le temps d’un long weekend sur Steam. Vous avez jusqu’au lundi 3 février fin de journée pour en profiter.

Un jeu à récupérer gratuitement et à garder à vie !

Second jeu gratuit de la semaine et que vous pourrez garder à vie sur Steam cette fois : 112 Operator. Nous vous en parlions il y a peu, il s’agit d’un jeu narratif teinté de puzzle dans lequel on prend le rôle d’un opérateur des services d’urgence. On répond donc aux alertes et on gère les secours en essayant de résoudre plusieurs types de crise. Singulier et intéressant, 112 Operator a largement été félicité à sa sortie. Le jeu est donc gratuit en ce moment, mais il ne faudra pas trop traîner pour le récupérer.

Pour mettre la main sur ce jeu gratuit, il faudra se rendre sur le site Fanatical, un revendeur bien connu des joueurs dont on parle assez régulièrement ici. Il suffira ensuite de suivre quelques indications pour récupérer votre jeu et l’ajouter à votre bibliothèque Steam. Attention, ne trainez pas puisque Fanatical applique la règle du premier arrivé premier servi, ça peut donc rapidement disparaitre.

Comment récupérer son jeu gratuit sur Fanatical