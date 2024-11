Dans le cadre de son dernier weekend d'essai gratuit, Steam a célébré Halloween avec un titre bien horrifique qui a eu son petit succès auprès des utilisateurs. Si vous avez manqué le coche et que vous voulez prolonger la fête de l'épouvante, il vous reste encore un peu de temps pour en profiter sans bourse délier.

N'ayez pas peur d'essayer ce jeu gratuitement sur Steam

C'est en effet littéralement le nom du jeu encore à l'essai gratuit sur Steam jusqu'à ce soir à 18 heures chez nous : Don't Be Afraid. Développé par Limo Games et Broken Arrow Games, édité par Eneida Games et Untold Tales et sorti fin décembre 2020, il s'agit donc d'un jeu d'aventure horrifique. Nous y incarnons un jeune garçon enlevé par un psychopathe, enfermé dans le manoir géant de notre tortionnaire.

Le titre à essayer gratuitement sur Steam nous offre donc la perspective à la première personne d'un enfant, et va jouer sur les peurs primales de cette période innocente. Mannequins désarticulés, poupées et jouets bien terrifiants, clowns inquiétants et autres éléments pouvant traumatiser un jeune garçon sont au programme. L'ambiance reprendre à s'y méprendre au cultissime Amnesia The Dark Descent, de même que son gameplay. Pas question en effet ici de tirer sur tout ce qui bouge. Armé seulement d'une bougie et de vos yeux, vous devrez progresser dans cette immense demeure et en découvrir les nombreux secrets pour vous échapper. Tout cela lui a en tout cas valu une moyenne d'évaluations très positives auprès des utilisateurs de la plateforme de Valve.

À noter que ce n'est pas le seul jeu gratuit dans le thème d'Halloween actuellement disponible sur Steam. Il est en effet possible cette fois de récupérer à vie sans débourser un centime Unloved (via le site Fanatical toutefois) ou encore le free to play Egg Raiders. Deux autres jeux à la première personne, mais proposant cette fois de se faire peur à plusieurs avec des amis. Vous avez donc de quoi faire si vous appréciez les expériences horrifiques, qui plus est gratuites.

Source : Steam