Steam casse encore les prix de nombreux jeux pour ce début d'année 2024 et bon nombre d'entre eux sont sous la barre des 5€. On vous a fait une petite sélection des titres les plus sympas.

Steam profite généralement des fins de semaine pour offrir des jeux ou proposer une sélection de titres jouables gratuitement pour une durée limitée. Mais cette année 2024 démarrera relativement doucement. Les amateurs des Sims 4 peuvent tout de même aller chercher deux gros DLC gratuits sur la plateforme, mais pour les autres, il faudra davantage se rapprocher des promotions pour faire de bonnes affaires. Et justement, on y trouve quelques licences légendaires de Valve à prix totalement dérisoire, mais aussi une tonne de jeux à moins de 5€.

Plein de promotions sur Steam pour bien commencer 2024

Comme souvent, Steam casse les prix de milliers de jeux, et c'est une véritable jungle. Difficile de s’y retrouver d’autant que le magasin a tendance à nous mettre sous le nez des articles triés selon nos préférences. Quoi qu’il en soit, la plateforme regorge de bonnes affaires et de pépites à moindre coût. C’est le cas ici avec les jeux phares de Valve justement qui sont tous proposés pour moins de 1€. Left 4 Dead ou encore Portal sont presque donnés à ce prix.

On retrouve aussi des licences cultes comme les deux jeux XCOM, une licence adorée par les fans de tactical RPG. Si vous voulez tripper entre amis, First Class Trouble, sorte d'Among Us dans un univers bien plus léché, est également à prix cassé. Enfin, de gros jeux comme The Evil Within sont aussi de la partie. En somme, il y en a pour tous les goûts. Vous trouverez toutes ces offres directement sur la page du magasin Steam aux côtés de bien d'autres d'ailleurs. On vous met notre petite sélection juste ici.

Liste de jeux à moins de 5€