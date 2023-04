Le Steam Deck fait beaucoup parler de lui encore aujourd’hui, et valve pense d'ailleurs déjà à la suite. Lors de son annonce, beaucoup de joueurs y ont vu une vraie alternative pour jouer en nomade à de gros jeux, sans non plus brûler leur PEL. Parce que si le Steam Deck est un carton, il n’est en revanche en rien une révolution. Vous ne le savez peut-être pas, mais la concurrence est déjà rude dans le secteur.

D’autres consoles/PC portables très puissantes existent, comme chez ONEXPlayer ou AYA par exemple. Cependant, Le Steam Deck avait deux gros arguments pour torpiller la concurrence : un prix attractif, moitié moins cher que les gros morceaux du marché, et l’optimisation de son matériel avec l’immense bibliothèque Steam. Toutefois, un nouveau concurrent va entrer en scène et pourrait lui aussi frapper fort. Son nom, Asus.

ROG ALLY, le Steam Deck killer ?

Asus est une marque bien connue des PCiste. La firme s’est largement développée sur le secteur du gaming en proposant des périphériques, et même sa propre marque gaming. C’est d’ailleurs avec elle qu’Asus se lancera bientôt à l’assaut du secteur des plateformes de jeu nomade. Mélange de consoles et de PC à transporter partout.

Il y a peu, la firme a annoncé l’arrivée imminente de son ROG Ally, un Steam Deck aux couleurs de la marque gaming d’Asus qui embarque des caractéristiques prometteuses. On parle ici d’un écran 7 pouces qui affiche une résolution de 1920x1080 et peut pousser sa luminosité jusqu’à 500 nits. On est donc au-dessus des capacités du Steam Deck sur le papier. De plus le ROG Ally tournera nativement avec Windows 11, ce qui signifie que les jeux PC, ou encore le catalogue Xbox Game Pass seront accessibles facilement.

Steam Deck APU AMD Zen 2 quadricœur - RDNA 2 Ecran 60Hz -16:10 - 7 pouces - 1280x800 - 400 nits



ROG Ally APU Zen 4 (custom 4nm) - RDNA 3 Ecran 120hz - 16:9 - 7 pouces - 1920 x 1080 - 500 nits



Screen de la vidéo de Dave2D (visible ci-dessous)

Non, ce n’est pas une blague et la machine serait très puissante !

Le truc, c’est que lorsque l’annonce a été faite en tout début du mois d’avril, personne n’y a cru une seule seconde. Tout le monde pensait qu’il ne s’agissait ici que d’un énième poisson d’avril. Il y en a eu un paquet. Mais non, la machine est bel et bien réelle. Asus a carrément re-confirmé l'annonce il y a peu sur Twitter. D'ailleurs, une poignée de Youtubers spécialisés dans le domaine ont d’ailleurs pu avoir un prototype de la machine entre les mains. Et s’ils n'ont pas connaissances de tous les éléments, ils s’accordent à dire que le ROG Ally serait potentiellement deux fois plus performant que le Steam Deck, rien que ça.

Un design proche du Steam Deck, mais pas trop

Pour l’heure en revanche, mis à part les éléments techniques ci-dessus, nous ne savons pas grand-chose de cette nouvelle machine. Comme le soulignent les Youtubers, le prix n’a pas encore été donné et il ne s’agit pour le moment que de versions prototypes, bien qu’avancées. D’ailleurs, le design du prototype quant à lui nous renvoie aux restes du matériel ROG. C’est propre, un poil anguleux et ça conserve toujours cette note un peu “cyberpunk”. On note une ergonomie qui semble être assez similaire à celle du Steam Deck avec des boutons placés aux même endroit, des gâchettes au-dessus de l’écran ainsi que deux autres à l’arrière. Les joysticks sont en revanche asymétriques et il n’y a aucun trackpad sur la façade. Quelques différences donc, mais on est très proche de la concurrence. On notera enfin la présence d’une connectique en prise jack, d’un emplacement pour carte Micro SD ou encore un port en USB-C.

Pour le moment, Asus n’a donc donné ni prix, ni aucune information supplémentaire. Mais ça ne devrait plus trop tarder. Espérons seulement que cette fois, il ne ratera pas le coche pour faire sa communication.