Actuellement, tout semble radieux pour le Steam Deck qui peut exécuter plus de 8 000 jeux allant de titres indépendants à des jeux plus gourmands comme Cyberpunk 2077. En d'autres termes son hardware est actuellement supérieur à celui d'une Nintendo Switch (à titre de comparaison). Dans ce contexte "d'opulence" le constructeur Valve souhaite t-il une version 2 de sa console pour bientôt ?

Dans une récente interview au sein de Rock, Paper, Shotgun, l'ingénieur de Valve Pierre-Loup Griffais a fait quelques déclarations sur le Steam Deck et son avenir. Et c'est plutôt intéressant. Valve est-il convaincu que le hardware du Deck est suffisant pour la suite ? Réponse :

C'est difficile à dire car cela dépendra de la façon dont les développeurs l'aborderont. Je pense que le Deck a le potentiel d'être une cible solide tout au long de la génération, mais le travail impliqué est plus délicat que les ajustements typiques de Deck UX que les développeurs ont dû faire pour des jeux qui fonctionnent déjà bien.

Cela dit, il y a des avantages pour les développeurs de jeux qui font ce travail. Si les titres haut de gamme de la génération actuelle peuvent s'adapter au Deck et être une expérience formidable, cela permet également des performances plus fluides sur une plus grande variété de PC et cela améliore l'expérience pour toute la base de joueurs.