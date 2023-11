Le marché des consoles portables s'est grandement développé ces dernières années, après le succès tonitruant de la Nintendo Switch. Si on pleure toujours l'absence d'une PS Vita 2, plusieurs alternatives, plus puissantes que la machine de Big N, sont disponibles. On pense notamment à la Lenovo Go ou à la ROG Ally qu'on avait pu tester dans nos colonnes. Mais celle qui fait le plus parler, c'est le Steam Deck et surtout en ce moment.

Surprise, Valve sort le Steam Deck OLED très bientôt

Eh oui ! Dans quelques jours, Valve va imiter Nintendo et sa Switch OLED en sortant un Steam Deck OLED. Une nouvelle version de la console qui n'est pas plus puissante, mais qui comprend néanmoins différentes améliorations notables. Et la principale, c'est évidemment cet écran OLED de 7,4 pouces - contre 7 pouces sur le modèle LCD - qui est compatible HDR, au contraire de la Nintendo Switch OLED, qui garde une résolution de 1200x800 pixels.

L'espace de stockage est également bien plus généreux qu'en 2022 étant donné que l'édition de base fournit un SSD NVMe de 512 Go. Auparavant, il fallait se contenter de 64 Go. Valve corrige donc un gros défaut du Steam Deck d'origine. La nouvelle console portable embarque le WiFi 6E et devrait vous permettre de prolonger vos sessions de jeu avec une batterie de 50 Wh contre 40 Wh. La fiche du Steam Deck OLED promet ainsi une durée de vie entre 3 et 12 heures « en fonction du contenu ». La batterie s'épuisera bien entendu plus vite avec un Death Stranding avec des réglages poussés, qu'avec un jeu indé en pixel art.

Le Steam Deck OLED est vendu au prix de 569€ et sera disponible à partir du 16 novembre à 19h via la boutique Steam. Une édition avec un SSD d'1 To sera aussi proposée à l'achat et se différencie, au-delà de son stockage plus important, par son verre avec traitement antireflet « de qualité supérieur » d'après Valve. Il faut compter 679€ pour le Steam Deck OLED 1 To. Mais le père Gabe a d'autres cadeaux dans sa hotte.

Baisse de prix, édition limitée et nouvelle console plus puissante

L'édition 1 To du Steam Deck OLED sera déclinée dans une version très limitée, mais vraiment. Seuls les américains et les canadiens pourront se la procurer le 16 novembre prochain. Qu'est-ce qu'elle a de plus ? Un coloris fumée translucide, un thème de clavier et un étui de transport avec doublure amovible exclusifs. Pour la sortie de ces consoles, Valve baisse le prix du Steam Deck original 256 Go à 419€ contre 549€ au lancement. Aucun bonus supplémentaire, c'est la même chose mais en moins cher et c'est disponible sur la boutique Steam !

La deuxième grosse annonce, c'est que Valve se donne « deux à trois ans » pour sortir le Steam Deck 2. Pourquoi ne pas se lancer avant ? D'une part, le premier modèle est encore très jeune. D'autre part, Pierre-Loup Griffais avait confié à The Verge vouloir attendre une vraie différence technologique. « Je pense que nous allons opter pour le maintien d'un seul niveau de performance pendant encore un peu plus longtemps, et n'envisager d'aller au-delà que lorsqu'il y a aura un gain significatif ».

D'ici le lancement, les développeurs font donc ce qui était prévu en créant des itérations meilleures que la première. « Steam Deck représente le premier modèle d'une nouvelle catégorie de PC de jeu portables Steam. À l'avenir, Valve assurera le suivi de ce produit en amenant des améliorations et itérations au matériel et au logiciel, avec la mise sur le marché de nouvelles versions ».