Après le portage PC de FF7 Rebirth le 23 janvier et Marvel's Spider-Man 2 le 29 janvier, voilà qu'une autre exclusivité importante de la PS5 s'apprête à leur emboîter le pas. Contrairement à ces deux derniers, celle-ci cible cependant pour l'heure uniquement Steam. Quoi qu'il en soit, elle va profiter de cette nouvelle version pour apporter son lot de fonctionnalités propres à la plateforme.

Un nouveau portage d'une grosse exclu PS5 s'élève sur Steam

Un peu comme FF7 Rebirth PC, la prochaine exclusivité PS5 à venir sur PC via Steam n'aura même pas attendu son premier anniversaire pour passer par la case portage. Sorti le 22 mars 2024 sur la console de Sony, c'est donc au tour de Rise of the Ronin de Team Ninja de s'exporter sur une autre plateforme pour potentiellement trouver un nouveau public, avec une sortie sur Steam fixée au 11 mars 2025, au tarif de 49,99 euros. Sur PS5, le titre pêchait notamment par l'histoire pas très intéressante de son personnage principal, mais surtout par un aspect technique particulièrement faiblard. Il compensait toutefois cela par un système de combat de haute volée, et une période historique passionnante.

Grâce à son portage PC via Steam, Rise of the Ronin devrait en profiter pour largement revoir sa copie sur le plan technique. Dans le trailer d'annonce ci-dessous, on découvre en effet les nombreuses fonctionnalités spécifiques à la plateforme qu'il proposera. À savoir le support de la résolution 8K, de DirectX 12 Ultimate, des écrans ultra et super ultra-larges, d'un framerate jusqu'à 120 fps, du Ray Tracing, ou encore de l'audio 3D. Au niveau des performances, cette version PC pourra compter sur le DLSS de NVIDIA, le FSR d'AMD et XeSS d'Intel.

Des specs PC aussi tranchantes qu'un katana ?

En plus de sa date de sortie sur PC, Rise of the Ronin en profite pour en détailler les configurations recommandées. Vous pouvez les retrouver sur la page Steam tout fraîchement créée du jeu, ou via l'image ci-dessous. Quoi qu'il en soit, la configuration minimale se montre plutôt modeste : NVIDIA GTX 1060 ou AMD Radeon RX 5500 XT pour la carte graphique, Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 1600 pour le processeur, et 16 Go de RAM.

La configuration recommandée est également assez raisonnable : NVIDIA RTX 2080 SUPER ou AMD Radeon RX 6700XT ; Intel Core i5-10600K ou AMD Ryzen 5 5600X. Là où le bât risque de blesser, c'est l'espace disque requis : 180 Go, soit 30 Go de plus que FF7 Rebirth PC, tout de même ! Rendez-vous en tout cas à partir du 11 mars pour voir ce que vaut Rise of the Ronin sur PC via Steam. Rappelons que Team Ninja ne chôme pas en ce moment, avec de récentes annonces fort bienvenues autour de Ninja Gaiden, dont enfin un quatrième opus à venir, et le shadowdrop la semaine dernière à l'occasion du Xbox Direct du remaster sous Unreal Engine 5 du second, dans sa forme Black.

Sources : Koei Tecmo sur YouTube ; Steam