Les amateurs de jeux vidéo ont actuellement une opportunité exceptionnelle sur Steam, la célèbre plateforme de distribution de jeux de Valve. Quatre jeux sont disponibles gratuitement pour une durée limitée, offrant une chance rare de découvrir des titres de qualité sans débourser un centime. Parmi ces jeux, trois sont accessibles pendant encore 10 heures seulement, tandis qu'un autre est gratuit jusqu'au 1er juillet 2024. Voici un aperçu détaillé. Il y en a pour tout le monde.

3 jeux pendant encore 10 heures à essayer gratuitement sur Steam

Le premier jeu gratuit d'entre eux sur Steam est Deep Rock Galactic. Un jeu de tir coopératif en vue à la première personne développé par Ghost Ship Games. Les joueurs incarnent des nains de l’espace travaillant pour une compagnie minière intergalactique. Le jeu se distingue par ses environnements destructibles générés de manière procédurale, permettant aux joueurs d'explorer et de modifier le terrain à leur guise. En plus de la variété des missions proposées, l'accent est mis sur la coopération, avec chaque joueur incarnant une classe spécifique (scout, ingénieur, foreur, ou artilleur) possédant des compétences uniques. Vous pouvez récupérer le jeu par ici.

Changement d'ambiance pour le second jeu Steam avec GTFO. Un FPS coopératif développé par 10 Chambers Collective. Ce titre s'adresse aux amateurs de jeux de survie et de stratégie, car il nécessite une planification méticuleuse et une coordination précise entre les membres de l'équipe. Les joueurs incarnent des prisonniers envoyés en mission dans un complexe souterrain infesté de créatures hostiles. L'atmosphère tendue et le niveau de difficulté élevé sont des caractéristiques marquantes de ce jeu. Pour GTFO, il faut se rendre sur ce lien.

On retrouve aussi Hell Let Loose. Encore un FPS sur Steam, mais cette fois développé par Black Matter Pty Ltd. Ce jeu se distingue par sa représentation réaliste de la Seconde Guerre mondiale. Les joueurs participent à des batailles massives impliquant jusqu'à 100 participants, avec des rôles variés allant du fantassin à l'officier de commandement. Hell Let Loose se concentre sur une expérience immersive, avec des graphismes réalistes et une mécanique de jeu axée sur la coopération et la stratégie d'équipe. Pour Hell Le Loose, par ici !

Un bonus pour le mois des fiertés

Sur Steam, on retrouve aussi pour finir Tell Me Why. Un jeu narratif développé par Dontnod Entertainment et publié par Xbox Game Studios. Ce jeu est gratuit jusqu'au 1er juillet 2024. L'histoire suit les jumeaux Alyson et Tyler Ronan qui, après des années de séparation, se retrouvent et explorent leurs souvenirs d'enfance pour comprendre les événements mystérieux de leur passé. Le jeu aborde des thèmes profonds et émouvants tels que l'identité, la famille, et le genre. Pour le récupérer, c'est simple, c'est dans ce coin.