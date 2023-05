Steam propose actuellement un petit festival concentré sur un genre de jeu bien particulier. Et pour séduire les plus sceptiques, plus d’une trentaine de titres sont proposés gratuitement.

Du 4 au 8 mai, Steam organise le LudoNarra Con, un festival numérique qui met en avant une large vitrine de jeu narratif, interactif et surprenant, provenant de tous les horizons. Dans leur grande majorité, ce sont des jeux indépendants et certains proposent même des idées originales que l’on ne voit que très rarement ailleurs. Non seulement ces titres sont à l’honneur, mais en plus, certains d'entre eux profitent de grosses promos et de versions d’essai gratuites.

Pour marquer le coup et pour séduire les curieux, Steam propose plus de 35 jeux à essayer dès aujourd’hui. Des versions d’essai, plus ou moins longues, qui vous permettront de découvrir des titres surprenants.

De futures pépites à tester gratuitement sur Steam

Parmi eux, on notera par exemple Stray Gods : The Roleplaying Musical, développé par Summerfall Studios, écrit par l'un des vétéran de Dragon Age et doublé par d'immenses stars que l'on retrouve notamment dans The Last of Us.

Stray Gods n’est évidemment pas la seule petite pépite à tester puisque l’on peut également noter la présence de Invincible, jeu narratif de science-fiction qui avait fait sensation lors de sa présentation au dernier Summer Game Fest. Il y a aussi Harmony : The Fall Reverie, le prochain Don’t nod qui nous a particulièrement surpris lors de notre preview, ou encore Goodbye Volcano High, très attendu par les fans. Et ce n'est ici qu'une infime partie de ce qui vous attends.

La liste des jeux à tester gratuitement sur Steam

Astronaut: The Best

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly

Cryptmaster

Dead Pets Unleashed

Death Trick: Double Blind

Demonschool

Do Not Feed the Monkeys 2099

Fall of Porcupine

Figment 2: Creed Valley

Forever Lost

Ghostpia - Season One

Glitchhikers: The Spaces Between

Goodbye Volcano High

Harmony: The Fall of Reverie

I Did Not Buy This Ticket

Kitsune: The Journey of Adashino

Loco Motive

Mask of the Rose

Midautumn

Mythwrecked: Ambrosia Island

NORCO

Paper Ghost Stories: Third Eye Open

Roadwarden

Slay the Princess

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Sucker for Love: Date to Die For

Tamarindos Freaking Dinner

The Case of the Golden Idol

The Invincible

The Palace on the Hill Prologue

The Pale Beyond

The Star Named EOS

Times & Galaxy

Underground Blossom

Wrestling With Emotions: New Kid on the Block

1000xRESIST

5 jeux à essayer absolument

Toutes ces démos sont à retrouver directement sur votre magasin Steam. Vous pourrez télécharger les démos directement via les fiches de jeu et le tout gratuitement. Si nous avons ici listé la totalité des jeux disponibles, nous vous en avons sélectionné cinq en particulier qui méritent votre attention. Chacun d'entre eux propose en effet une expérience atypique. Que ce soit grâce à sa mise en scène, sa narration, son gameplay ou sa proposition artistique. Même s'il y a d'autres petites pépites dans le lot, pour nous, les jeux de la liste ci-dessous doivent absolument être essayé au moins une fois. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.

Retrouvez toutes les démos sur la page Steam

Stray Gods: The Roleplaying Musical - RPG, musique et choix divins

Le jeu se présente comme un thriller et une comédie musicale interactive où l’on doit résoudre une affaire de meurtre parmis les dieux dans un cadre moderne. Non seulement la proposition est ici très originale, mais en plus le jeu a du très beau monde derrière lui. À la plume on retrouve ni plus ni moins que David Gaider, à qui l’on doit l’univers Dragon Age. Mais le casting voix est lui aussi de haute volée avec notamment Troy Baker (Joel de The Last of Us), Laura Bailey (Abby dans The Last of Us Part II) ou encore Ashley Johnson (Ellie dans The Last of Us), pour ne citer qu’eux. Le jeu est attendu le 3 août prochain et se laisse donc approcher le temps de ce petit festival sur Steam.

Harmony : The Fall of Reverie, le nouveau Don't Nod à tester sur Steam

Après The Life is Strange et d'autres titres du genre, Don't Nod revient avec un nouveau jeu narratif, mais pas que. Non seulement le jeu peut se targuer d'avoir une histoire originale à base de dieux et de destin, mais en prime il repose sur un gameplay unique en son genre où plus que jamais nous serons les décisionnaires de notre avenir. Les choix seront nombreux, les possibilités et les cheminements en grand nombre. Don't Nod semble avoir mis le paquet pour son nouveau bébé. En tout cas nous, il nous a charmé durant les quelques heures que nous avons passées en sa compagnie.

Goodbye Volcano High, le jeu dino-narratif pour ados

Très attendu par les fans du genre, Goodbye Volcano High, c'est l'histoire de plusieurs adolescents (accessoirement des dinosaures) qui se prépare à la fin du monde inévitable. Appuyé par une direction artistique atypique rappelant les dessins animés des années 90, le jeu à de quoi surprendre à tous les niveaux. Bien que son développement a été des plus chaotiques, avec un reboot intégral de l'expérience à mi-chemin et plusieurs reports, Goodbye Volcano High devrait débarquer prochainement sur consoles et PC. Les développeurs de chez KO_OP visent toujours une sortie pour 2023. À voir.

Cryptmaster, un dungeon crawler narratif à essayer sur Steam

Cryptmaster est un jeu particulièrement atypique sur bien des domaines. Le jeu se présente comme étant un dungeon crawler un brin roguelite où chaque action et choix seront déterminer par des mots que l'on écrira nous-même (le jeu est également jouable à l'oral pour encore plus d'immersion.). Le maître du jeu réagira alors en fonction de ces derniers pour continuer son sombre dessein. Très mystérieux, le titre d'Akupara Games opte en prime pour une direction artistique crayonnée et particulièrement sombre, rappelant certains comics. Les personnages présentés sont à la fois inquiétants et intrigants, tout comme le donjon d'ailleurs qui regorge de surprises, de pièges et de puzzles. Un titre qui attise facilement la curiosité. A tester dès maintenant sur Steam.

The Invicible, la vérité sur l'homme

Écrit par l'un des plus grands écrivains de science-fiction de son époque, Stanislaw Lem, The Invincible nous met dans la peau du Dr Yasna. Perdue sur la planète fictive de Regis III, la scientifique cherche par tous les moyens à retrouver ses camarades disparus. Mais sur le chemin, elle découvrira de sombres secrets enfouis, révélant la vérité même sur la domination humaine. Une histoire de science-fiction à la fois intrigante, scientifique et philosophique qui tente de pousser les joueurs à la réflexion. Le jeu avait surpris son petit monde lors de son annonce au dernier Summer Game Fest, et se laisse approcher aujourd'hui sur Steam. Sa sortie est attendue dans l'année.