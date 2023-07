Sur Steam, une nouvelle semaine est toujours synonyme de nouveaux contenus gratuits pour les utilisateurs. Et cette fois, les joueurs pourront s’essayer à deux jeux gratuitement, dont un très gros titre signé EA. De plus, une petite surprise attend les fans d’un des jeux les plus populaires de la plateforme.

Encore une fois, Steam fait plaisir à ses joueurs avec de nombreuses bonnes affaires. Et lorsque ce ne sont pas de grosses promotions ou carrément des soldes et des événements, le magasin en ligne offre carrément des jeux. Parfois indéfiniment, d’autres fois pour une durée limitée. Cette semaine, c’est bien une grosse période d’essai qui est proposée avec l’accès gratuit à deux jeux entiers.

Deux jeux jouables gratuitement sur Steam

Le premier de ces jeux n’est autre que Need For Speed Unbound. Un opus plutôt récent et surtout très bon qui redresse un peu la barre après un Payback et un Heat décevants quant à eux. Le jeu accueille régulièrement du nouveau contenu gratuit et des mises à jour en tout genre. Plusieurs dizaines de véhicules entièrement personnalisables vous attendent dans ce jeu de course street qui propose une expérience entièrement jouable en solo et une autre, différente, en multijoueur. À l'ancienne donc.

Le second jeu proposé, Legion TD 2, gratuitement est quant à lui un tower defense addictif mêlant des éléments de MOBA et de RPG. On y incarne plusieurs héros que l’on pourra équiper d’objets pour augmenter leurs statistiques et l’on doit tout simplement défendre nos bases dans des parties explosives et hautement stratégiques. Legion TD 2 est d'ailleurs jouable en coopération et en multijoueur. C’est d’ailleurs ici qu’il tire le gros de sa force avec sa recette efficace.

Ces deux jeux sont accessibles gratuitement et dans leur entièreté jusqu'au 27 juillet inclus. Vous pouvez même profite d'offres promotionnelles dans la foulée si vous comptez les acquérir définitivement.

Need For Speed Undbound à 20,99€ au lieu de 69,99€

à 20,99€ au lieu de 69,99€ Legion TD 2 à 12,99€ au lieu de 19,99€

Une petite surprise gratuite en supplément

Enfin, les amateurs de World of Warships seront heureux d’apprendre que Steam leur fait une petite surprise en leur offrant ni plus ni moins qu’un gros DLC. World of Warships est d’origine free to play mais propose beaucoup de DLC payants comportant des éléments cosmétiques et quelques-uns de gameplay. Le pack en question, normalement vendu aux alentours de 10 euros, contient le Ning Hai, un croiseur compact asiatique de rang 3. Vous pourrez également recruter un nouveau commandant avec 3 compétences et ajouter un nouvel emplacement de port.

Le DLC gratuit de World of Warships est disponible jusqu'au 4 aout prochain.