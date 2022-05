La rumeur disait vrai, un State of Play autour de jeux PS5 et PS VR 2 sera prochainement diffusé. Date, heure, voici les informations de cette nouvelle présentation de Sony.

Ce n'est plus une rumeur : Sony Interactive Entertainment confirme un State of Play pour la semaine prochaine. Un événement où sont conviés les partenaires du constructeur, et qui fera la part belle à la PS5 et au PS VR 2.

Un State of Play PS5 et PS VR 2

Jeff Grubb et PSVR Without Parole avaient tous deux raison. Un nouveau State of Play PS5 et PS VR 2 sera prêt pour une diffusion ce lundi 2 juin à 23h59 (heure française). Il durera 30 minutes et n'espérez pas y voir des exclus PlayStation 5 comme God of War Ragnarök pour confirmer sa date de sortie ou inFamous.

Le billet du PlayStation Blog annonce la couleur : c'est une « conférence » pour les tiers et le prochain casque de réalité virtuelle signé Sony.

Notre dernier SoP a eu lieu il y a plus de deux mois ; un nouveau, ça vous tente ? Rendez-vous le jeudi 2 juin prochain pour 30 minutes d’annonces et de nouveautés dans l’univers PlayStation. Au programme : des révélations palpitantes de nos partenaires, ainsi que des aperçus de plusieurs jeux en cours de développement pour le PlayStation VR2. Rendez-vous sur Twitch ou sur YouTube à 23h59.

Qu'attendre de cette présentation ?

Ce nouveau State of Play laissera s'exprimer les éditeurs tiers. Mais qui exactement ? Bonne question... mais il y en a un qui est lourdement pressenti : FF16. Le RPG de Square Enix, qui pourrait sortir en 2022, n'attend que de pouvoir dévoiler son nouveau trailer. Naoki Yoshida, producteur du jeu, avait en effet annoncé une bande-annonce pour « bientôt ».

Quant au PS VR 2, nous pourrions assister à des présentations de Horizon Call of the Moutain ou encore un jeu d’horreur par les créateurs de The Persistence. Ce ne sont que deux titres parmi d'autres évidemment, et ce sont loin d'être les seuls en développement. Pour son lancement, le casque aura 20 gros jeux.