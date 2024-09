PlayStation fait sa rentrée avec un State of Play colossal en ce mois de septembre 2024. De gros jeux sont annoncés, en plus de mises à jour très sympa pour plusieurs titres très appréciés.

Après un nouvel été rythmé par les grandes conférences traditionnelles, du Summer Game Fest à la Gamescom, la rentrée a aussi de belles surprises pour les joueuses et joueurs. Nintendo a déjà lancé les hostilités, mais désormais c'est au tour de PlayStation de présenter son line-up des mois à venir avec son State of Play. Alors qu'on s'attendait à une conférence en demi-teinte, la soirée a finalement valu l'attente avec de très belles annonces.

Les temps forts du State of Play de la rentrée 2024

La conférence s'est ouverte en fanfare avec la nouvelle mascotte de Sony ! Comme on s'y attendait, la Team Asobi a présenté le DLC gratuit d'Astro Bot. Question exclusivités, cette grosse conférence en avait à revendre. Nous avons eu droit au remaster de Horizon Zero Dawn, qui a fuité il y a quelques jours. La version LEGO d'Aloy s'est également montrée, avec toujours autant d'humour. Mais, le clos du spectacle fut l'annonce de la suite de Ghost of Tsushima, nommée Ghost of Yotei.

Un bon vent de nostalgie s'est aussi invité lors de ce SoP. On a vu du nouveau pour le très bon TMNT: Shredder's Revenge. Mais, les fans de J-RPG pencheront plutôt sur Lunar Remaster Collection. Pour couronner le tout, Legacy of Kain s'est bel et bien confirmer pour

Le PSVR2 a aussi été mis en avant. Espérons que vous aimez trembler, car l'ambiance s'annonce sombre entre The Midnight Walk et Metro Awakening. Et comme on dit, « jamais deux sans trois » : Hitman Assassination s'est effectivement montré ce soir. Mais, en termes de hardware, c'est surtout la PS5 Pro qui a eu droit à son propre segment en dévoilant à nouveau les jeux qui seront spécialement optimisés.

Tous les trailers du State of Play de septembre 2024

En tout, la conférence a rythmé la soirée avec plus d'une vingtaine de jeux. Et pour saupoudrer le tout, PlayStation a réservé de belles mises à jour pour des jeux déjà validés par les joueuses et joueurs, sans oublier le lancement de titres qui n'attendaient que d'arriver sur PS5, à l'instar de Palworld.

Astro Bot dévoile son DLC gratuit

The Midgnight Walk, la révélation dark du State of Play

Hell is Us

METRO Awakening, l'horreur en VR

ArcheAge Chronicles dévoilé au State of Play

Palworld arrive sur PS5

Lunar Remastered Collection, un vent de rétro au State of Play

TMNT: Shredder's Revenge

Sonic X Shadow Generations s'offre un trailer PS5

Fantasian Neo Dimension

Dragon Age 4

Alan Wake 2 présente son nouveau DLC

Hitman Assassination

Legacy of Kain - Soul Reaver, le retour confirmé

Fear the Spotlight va vous faire frissonner

Towers of Aghasba, une nouvelle pépite en vue ?

Fortnite

Dynasty Warriors Origins

Monster Hunter Wilds

LEGO Horizon Adventures se montre encore au State of Play

Horizon Zero Dawn Remastered se confirme au State of Play

Stellar Blade s'offre une belle collaboration avec Nier Automata

De nouvelles DualSense annoncées

Le line-up de la PS5 Pro se précise encore au State of Play

Ghost of Tsushima 2 nous embarque à Yotei