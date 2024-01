Surprise du soir bonsoir. Sony vient d’annoncer la date du tout premier State of Play de l'année. Voici quand et comment le regarder, ainsi que les jeux attendus.

Les rumeurs autour du prochain State of Play peuvent enfin prendre fin. Depuis plusieurs semaines, il se murmure que l’éditeur présenterait une grande partie du line-up de la PS5, mais aussi du PlayStation VR 2. Le calendrier actuel est en effet encore bien flou, au-delà de FF7 Rebirth et Rise of the Ronin. Le constructeur corrigera le tir très prochainement avec un événement qui s’annonce généreux en annonces.

Où et quand regarder le State of Play ?

La rumeur ne se sera pas éternisée. Depuis la semaine dernière, les insiders et datamineurs s’en donnent à cœur joie : un événement autour des jeux PS5 se préparait. Un State of Play à cette période de l’année n’était pas si surprenant que ça, et l’officialisation semblait d’autant plus imminente quand l’un d’eux a dévoilé une grande partie du line-up ce weekend. Tout portait à croire que Sony avait déjà uploadé sa conférence sur YouTube et l’annonce se ferait dans la foulée. Ça n'a pas loupé. Dans la soirée du lundi 29 janvier, le constructeur américain a confirmé qu’un State of Play sera diffusé cette semaine.

Le rendez-vous est donné ce mercredi 31 janvier à 23h, heure française, sur YouTube et Twitch, pour 40 minutes d’annonces en tout genre autour des productions qui marqueront l’année pour les joueurs PS5 et du PS VR2. Rise of the Ronin et Stellar Blade sont pour l’heure les deux jeux confirmés pour cet événement. Officiellement du moins, puisqu’une liste a déjà fait le tour de la Toile plus tôt dans la journée. Entre Until Dawn, Death Stranding 2 ou encore le nouveau jeu du créateur de Bioshock, il y aurait visiblement quelques belles cartouches qui seront montrées ce mercredi soir, l’une des surprises ayant été gâchée : un nouveau jeu Metro entièrement jouable en VR.

A quels jeux s'attendre ?

Si l’accent sera mis sur clairement mis sur les jeux PS5 des partenaires, il n’est cependant pas exclu que quelques productions de l’éditeur pointent le bout de leur nez. Le géant japonais avait déjà fait le coup avec God of War Ragnarok et Marvel’s Spider-Man 2 lors d’éditions précédentes, mais Sony n’a aucune grosse cartouche d’annoncée pour cette année. Peut-être devra-t-on s’attendre à plus d’informations sur ses jeux-services en développement comme Fairgames de Jade Raymond, révélé en mai dernier ? Rendez-vous ce mercredi soir pour le découvrir. Pour rappel, l'événement inclurait :

Rise of the Ronin

Death Stranding 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Sonic Generations Remaster

Silent Hill 2

Nouveau jeu Metro

Judas

Until Dawn

Et vous, quels jeux aimeriez-vous voir pendant ce State of Play ?