Le premier State of Play de l’année s’est tenu dans la nuit de ce jeudi 23 février. Une prise de parole attendue fermement par les joueurs PS5, avides de nouvelles expériences, mais aussi par les heureux nouveaux possesseurs du PSVR 2 désireux d’en savoir plus sur le suivi du constructeur pour son casque en réalité virtuelle nouvelle génération. Pendant plus de 40 minutes, Sony a laissé une chance aux jeux de ses partenaires de briller. Certains ont ébloui les joueurs, d'autres non. Voici le résumé de toutes les annonces de ce State of Play de février 2023.

Six nouveaux jeux PSVR 2 dévoilés, avec une pépite indé

Sony avait tenu à tempérer les attentes des joueurs d’emblée en annonçant qu’il n’y aurait pas d'exclusivité de ses studios maison qui se montreraient. Ce State of Play s’est davantage concentré sur les productions des développeurs partenaires et sur les futures pépites du PSVR 2. Tout fraîchement lancé, le nouveau casque en réalité virtuelle a ouvert le bal avec la présentation de six nouveaux jeux. The Foglands s’est révélé pour l’occasion. Ce roguelike mêlant science-fiction et ambiance western est prévu pour le courant 2023 sur PSVR.

La surprise avait quelque peu été gâchée à l’avance, mais c’est désormais officiel. Les possesseurs du casque pourront lutter pour leur survie en pleine jungle tropicale dans Green Hell VR. Journey to Foundation viendra quant à lui adapter l’univers des comics de science-fiction qui a influencé le genre sur réalité virtuelle en tentant de raconter une histoire épique faisant honneur au matériau d’origine. Tous les trois sont prévus dans le courant de l’année, sans date de sortie précise.

La belle surprise en revanche c’est le portage sur PSVR 2 de l’excellent Before Your Eyes, qui viendra transposer son concept en réalité virtuelle en tirant parti de l’eye tracking. Cette petite pépite indépendante raconte le périple d’une âme dans l’au-delà au travers d’une forme d’interaction basée sur vos clignements d’yeux. Immersion garantie sur réalité virtuelle pour le 10 mars 2023. Dernière annonce côté VR et pas des moindres. On aurait presque oublié son existence, mais Humanity est bien vivant. Le jeu d'énigmes du créateur de Rez Infinite fera aussi le grand saut sur nouvelle génération en mai 2023. Une démo est d’ores et déjà disponible. Synapse quant à lui s'annonce comme un jeu purement action pensé pour les vétérans de la réalité virtuelle en combinant puissance de feu redoutable et télékinésie.

Baldur's Gate 3 sur PS5, Resident Evil 4, de grosses annonces

Les joueurs PS5 et PS4 n’étaient pas en reste avec plusieurs belles annonces d’éditeurs tiers. On va décevoir les amateurs de RPG, pas de Final Fantasy 16 à l’horizon. C’est Resident Evil 4 Remake qui a assuré le spectacle avec une bande-annonce hollywoodienne à base de zombies et de grosses expositions. Petite surprise, le mode Mercenaires a été confirmé à l’occasion de ce State of Play. Ce mode de jeu très apprécié des fans de la licence sera disponible sous la forme d’un DLC gratuit après le lancement de RE4. Une démo PS5 et PS4 sera également proposée prochainement. Capcom est également venu distribuer quelques pains avec Street Fighter 6 afin de montrer quelques combattants dont Cammy, Lily et Zangief.

La belle surprise, celle que l’on attendait pas, nous a été servie par Larian Studios. Les créateurs de l’excellentissime Divinity Original Sin 2 ont annoncé la sortie de Baldur’s Gate 3 pour le 31 août 2023, date à laquelle il sera également disponible sur PS5 en exclusivité console. Sony a donc visiblement mis le grappin sur ce qui s’annonce déjà être un RPG divin. Seul studio maison présent aux festivités, Bungie a profité du State of Play pour dévoiler un aperçu du trailer de lancement de Destiny 2 Éclipse, prévu pour le 28 février 2023.

Bandai Namco a également révélé un menu Maxi Best of pour les fans de Sasuke et son rival. Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections ne sera pas une compilation de tous les jeux de licence mais bien une nouvelle production à part entière. Au programme de nouveaux personnages en plus des 124 ninjas jouables déjà présents dans Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, dont Ashura Ôtsutsuki et Indra Ôtsutsuki. Le combat est prévu plus tard cette année sur PS4 et PS5.

Le PS Plus et les jeux indé aussi à l'honneur

Il n’y avait pas que les gros éditeurs à l’honneur. Ce State of Play de février 203 a également permis aux productions indépendantes de profiter d'une grosse publicité. Annoncé lors de la toute première conférence dédiée à la PS5, Goodbye Volcano High avait disparu des radars depuis que les développeurs ont informé les joueurs de son report. Le jeu narratif musical viendra finalement raconter son histoire le 15 juin 2023 sur PlayStation 5 et PS4. Le studio KO_OP a dévoilé davantage d’images quant aux mécaniques de gameplay et aux personnages qui donneront vie à cette aventure.

Après sa mise en lumière aux Game Awards, Wayfinder revient au State of Play pour dévoiler un accès anticipé sur PS5 et PS4 en avril 2023. Les joueurs PlayStation 5 pourront néanmoins accéder au test bêta commence le 28 février 2023, tandis qu’un test final est prévu pour mars sur les deux consoles. Si vous souhaitez jouer en avance au RPG d’action en ligne « basé sur des personnages » rendez-vous sur le site officiel du jeu.

Au rayon des jeux indépendant, c'est Tchia qui a su créer la surprise. Cette lettre d’amour à la Nouvelle-Calédonie sera donc de sortie le 21 mars. Non content de nous en mettre plein les yeux avec ses paysages somptueux, le jeu a fait une annonce de taille : il sera disponible dès son lancement gratuitement pour les membres du PS Plus Extra et Premium. Et au rayon abonnement, Sony a révélé les prochains jeux proposés avec la formule Essential. En mars 2023, tous les abonnés pourront récupérer Battlefield 2042, Code Vein et Minecraft Legends. Une partie du line-up du PlayStation Plus Extra a également été dévoilée avec un certain Uncharted Legacy of Thieves Collection dans le lot.

Suicide Squad, la grosse déception de la soirée ?

C’était le gros morceau de ce State of Play de février 2023. Sony avait annoncé la couleur : Suicide Squad Kill the Justice League a été mis sous le feu des projecteurs avec plus de 15 minutes de gameplay. Une présentation attendue de longue date et crainte par les fans de la série Batman Arkham à la fois. Ça n'a pas manqué, les leaks étaient vrais : ce sera bien un jeu-service pur sang jouable en coopération jusqu’à 4 joueurs. Rocksteady troque l’univers gothique de Batman et les combats brutaux de sa série phare, pour un titre aux couleurs flashy, des explosions dignes de Michael Bay, des tanks, du loot et tous un tas d’objectifs qu’on pourrait retrouver dans un Outriders ou un Marvel’s Avengers.

A son lancement le 26 mai 2023 sur PS5, Xbox Series et PC seuls King Shark, Deadshot, Harley Quinn et Captain Boomerang seront jouables, avec leurs propres compétences et armes fétiches. Évidemment, jeu service oblige, tout pourra être customisé. Les amateurs de cosmétiques pourront se payer les Battle Pass saisonniers qui ne contiendront que des éléments de cet acabit. De nouveaux personnages, missions et armes sont attendus post-lancement, Rocksteady promettant un véritable suivi du jeu.

La liste de toutes les annonces du State of Play de février 2023

Le State of Play de février 2023 a donc été le théâtre de tout un tas d’annonces diverses et variées. PSVR 2, grosses productions à venir cette année, jeux indépendants prometteurs, il y a en a eu pour tous les goûts. Vous pouvez retrouver ci-dessous l’ensemble des bande-annonces montrées lors de l’événement.

