Les choses sérieuses commencent dès ce soir pour Sony avec le retour du State of Play. On vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cet événement et les jeux attendus.

C’était une prise de parole attendue de longue date. Sony diffusera son premier State of Play de l’année ce jeudi 23 février 2023. Un nouvel événement qui fera la part belle au PSVR 2 tout fraîchement lancé, ainsi qu’aux eux PS4 et PS5 à venir de ses partenaires. Date, heure, comment regarder la conférence, à quoi s’attendre ? On fait un petit récap.

C’était une annonce réclamée depuis de longs mois. Sony revient ce jeudi 23 février 2023 à 22h tapantes, heure française, avec un nouveau State of Play. Ce showcase inédit durera environ 45 minutes selon les informations officielles du site japonais avec quelques annonces autour des jeux PSVR 2, PS5 et sans doute aussi quelques productions qui sortiront également sur PS4.

Comme d’habitude, l’événement sera retransmis sur plusieurs médias et canaux de communication officiels de PlayStation notamment sur YouTube et Twitch. L’éditeur devrait également partager les annonces sur ses réseaux sociaux plus ou moins en temps réel, mais vous pouvez toujours compter sur vos fidèles rédacteurs pour vous donner toutes les grosses annonces ce soir.

Du PSVR 2 et la PS5, à quoi s'attendre pour cette édition ?

A quoi faut-il s’attendre pour ce State of Play ? Sony n’a confirmé que deux informations : les jeux des développeurs tiers et le PSVR 2 seront mis en avant. La branche japonaise de l’éditeur a néanmoins apporté quelques précisions : ce seront au total 16 jeux qui seront montrés, PS5, PlayStation VR 2 comme PS4. Il y en aura donc pour tout le monde. Petit tour d'horizon des annonces officielles, potentielles et des rumeurs.

5 jeux PSVR 2 à venir présentés

Sony a annoncé d’emblée la couleur. Ce State of Play sera l’occasion d’en apprendre davantage sur cinq jeux qui arriveront cette année sur le PSVR 2. Pour rassurer celles et ceux qui ont acheté son nouveau casque ou tenter de séduire les joueurs qui hésitent encore, le constructeur devrait mettre un point d’honneur à présenter les futurs immanquables du hardware. On peut alors s’attendre à des titres déjà annoncés, comme Hellsweeper VR, le roguelike des anciens développeurs d’Arizona Sunshine ou Firewall Ultra l’évolution du jeu PSVR très apprécié qui n’a toujours pas de date de sortie. Même son de cloche pour Ghostbusters Rise of the Ghost Lord, GORN ou encore Another Fisherman Tale annoncé au lancement du casque mais qui se montre bien timide.

Plusieurs jeux PSVR 2 avaient cependant leaké il y a quelques jours, dont Wanderer déjà disponible sur la première version du casque, le shooter aérien Project Wingman, Solaris Offworld Combat 2 suite du fast FPS et Green Hell VR le jeu de survie en monde ouvert. Au rayon des surprises, on peut espérer un bref aperçu du mode VR de Resident Evil 4. Capcom a en effet annoncé que le développement a commencé. Au rayon des théories, certains supposent qu’un deal pour porter Half-Life Alyx sur PSVR 2 pourrait être possible. Pourquoi pas après tout ?

Le gameplay de Suicide Squad Kill the Justice League en vedette

La grande vedette de la soirée devrait cependant être Suicide Squad Kill the Justice League. Huit ans après le lancement de l’excellent Batman Arkham Knight, le studio Rocksteady est fin prêt à dévoiler le gameplay de son prochain bébé au grand jour. Jusqu’alors, Warner Bros avait joué la carte de la prudence à grands coups de bandes-annonces mettant l’accent sur l’histoire. Harley Quinn, King Shark, Deadshot et Captain Boomerang vont se lancer dans une missions visant à éliminer les les membres de la Justice League, tous corrompus par Brainiac, et sauver Metropolis par la même occasion.

Le titre sera donc axé coopération, mais des zones d’ombres persistent sur la nature même du projet. Et au regard des derniers leaks la question se pose : sera-t-il un jeu service ? Le jeu attendu pour le 26 mai 2023 sur PS5, Xbox Series et PC intégrerait en effet en effet un battle pass saisonnier, une boutique en ligne ou encore des ressources à farmer sans doute pour fabriquer tout un tas d’équipements. Une direction qui n’est pas au goût d’une majorité de joueurs. Avec sa présentation de 15 minutes de gameplay au State of Play, Suicide Squad Kill the Justice League aura donc tout à prouver.

Final Fantasy 16, Resident Evil 4 Remake pour mettre le feu ?

Il reste donc de la place pour 10 jeux PS5 et PS4, allant de grosses productions de développeurs tiers aux jeux indépendants. On pourra certainement compter sur Square Enix et Capcom partenaires de choix de PlayStation. Final Fantasy 16 pourrait mettre le feu au State of Play avec une nouvelle bande-annonce. Le prochain épisode numéroté pourrait se détailler et montrer ses mécaniques de gameplay plus amplement pour l’occasion, avec on l’espère un focus sur la dimension RPG cette fois-ci. Les plus fous rêveront de nouvelles images de FF7 Remake 2, ce qui semble à ce stade assez peu probable malgré tout, ou du fameux FF9 Remake mentionné dans le leak Nvidia.

Resident Evil 4 Remake semble être l'un des candidats les plus prometteurs de ce soir. Prévu pour le 24 mars 2023, Capcom devrait se saisir de l'événement pour montrer de nouvelles images de gameplay. Un certain Street Fighter 6 est également pressenti pour se présenter avec une bande-annonce, histoire de mettre l’eau à la bouche des fans de jeux de combat. Au rayon des jeux de combat, Tekken 8 pourrait lui aussi faire une apparition qui tabasse. Puisque Sony se concentrera sans doute sur les sorties à venir cette année, on peut espérer des présentations de Star Wars Jedi Survivor, Lords of the Fallen ou encore Assassin's Creed Mirage. Cela semble néanmoins peu probable pour ce dernier, Ubisoft réservant les images de gameplay à conférence E3 si l'on en croit les rumeurs.

Peut-on espérer Marvel's Spider-Man 2 ou des exclusivités PS5 ?

Marvel's Spider-Man 2 annoncé

La scène indépendante sera également mise en avant. On peut espérer un retour et des dates de sortie pour Hollow Knight Silksong, le jeu français Tchia ou le fameux Little Devil Inside. Idem pour le jeu narratif Goodbye Volcano High ou encore Open Roads, la nouvelle production des créateurs de Gone Home. State of Play oblige, on n’est évidemment pas à l’abri de quelques annonces surprise avec un certain Metal Gear Solid Remake en tête.

La grande question c’est est-ce que les exclusivités PS5 feront tout de même une apparition ? S’il y en a un que les joueurs attendent de pied ferme c’est bien Marvel’s Spider-Man 2. Rien ne laisse sous-entendre un « one more thing » de taille pour la fin. Pour autant, il y aura bien le jeu d’un studio maison lors de ce State of Play. Bungie profitera de l’événement pour dévoiler un aperçu exclusif de la bande-annonce de lancement de Destiny 2 : Éclipse. Cependant, Sony se montre toujours transparent lorsqu’aucune de ses exclusivités PS5 ne sera montrée, ce qui semble être le cas ici.