Où est State of Decay 3 et quand sort-il sur Xbox Series X|S et PC ? Une excellente nouvelle pourrait tomber sous peu après des années de silence complet.

Il arrive parfois que des jeux soient annoncés très (très longtemps) à l'avance, et ça a été le cas de plusieurs jeux Xbox de ces dernières années qui attendent encore leur heure de gloire. On peut ainsi citer le reboot de Perfect Dark, Everwild de Rare (Sea of Thieves) ou State of Decay 3. Le prochain épisode de la licence TPS où l'on doit survivre dans un monde post-apocalyptique, seul ou à plusieurs en ligne, en tirant sur tous les zombies qui essayent de croquer le(s) joueuse(s) et joueur(s).

State of Decay 3 présent pour le Xbox Game Showcase 2024 ?

Cela fera bientôt quatre ans qu'on a pas eu de nouvelles de State of Decay 3. L'une des exclusivités Xbox Series X|S et PC annoncée lors d'un Xbox Showcase. Ça commence à faire long d'autant qu'il n'y a jamais eu de bande-annonce de gameplay. Mais une théorie suggère que le jeu pourrait apparaître durant le Xbox Game Showcase de juin 2024. Jez Corden, rédacteur sur Windows Central et qui a révélé certaines informations sur Microsoft, a publié un message sur X où il parle de Gears 6. « Je suis enthousiaste à l'idée de découvrir Gears 6 lors du Xbox Showcase de juin. Mais il y a un autre jeu dont je suis terriblement impatient de connaître l'état d'avancement » (via son compte X).

Jez Corden tease t-il quelque chose sur State of Decay 3 ? Certains en sont persuadés et pour mieux comprendre cette théorie, il faut jeter un oeil au tweet original. « ... there’s another game whose state i’m incredibly excited to learn more about ». Cet utilisation du terme « state » laisse à penser que le jeu sera bien à l'événement organisé par Xbox. Et ça peut en effet être un subtil teasing... mais aussi ne rien signifier ou plutôt ne pas concerner State of Decay 3.

Doit-on s'inquiéter du résultat après une telle absence ? Phil Spencer s'est dit satisfait lorsqu'il a assisté à une présentation du titre en 2022. « Je suis très enthousiaste vis-à-vis de certaines des avancées réalisées pour State of Decay 3 » (via Insider Gaming). En revanche, la précédente rumeur autour du soft était plus négative. En effet, pendant un court laps de temps, Nora Shramek, une artiste qui travaille sur le projet, a mis en ligne une publication avec une date de sortie en 2027 pour State of Decay 3. Une grossière erreur ? Cette dernière s'était empressée de supprimer cette référence.