Annoncé pour la première fois il y a quatre ans de cela, State of Decay 3 montre enfin ce qu'il a dans le ventre lors du Xbox Games Showcase 2024, et Undead Labs semble s'être surpassé !

On se doutait que State of Decay 3 ferait une apparition remarquée lors du Xbox Games Showcase 2024, et cela a été confirmé par un tout récent leak. Mais cela ne nous préparait pas pour voir ce que cette des jeux de survie en monde ouvert d'Undead Labs avait dans le ventre. Et autant dire que ça donne envie de s'y plonger !

State of Decay 3 étale enfin ce qu'il a dans les tripes

La licence de jeux de survie contre des zombies fête cette année ses 11 ans. Après un second opus sorti en 2018 qui a eu du mal à s'imposer, jusqu'à la mise à jour Juggernaut qui a grandement relevé le niveau. Toujours est-il que la franchise d'Undead Labs s'est taillée une petite place de choix dans le genre. Quatre ans après sa première annonce, State of Decay 3 est donc attendu au tournant.

Le Xbox Games Showcase 2024 dans le cadre du Summer Game Fest n'a donc pas manqué l'occasion pour enfin nous montrer du gameplay de ce dernier. Undead Labs a visiblement bien profité des quatre ans depuis l'annonce du titre pour pousser son jeu de survie contre des zombies au niveau supérieur. Plus beau, plus nerveux, plus de zombies, ce troisième opus se montre sur le papier très prometteur et sanglant. Il faudra toutefois faire preuve de patience avant de construire sa communauté dans cette nouvelle apocalypse zombie. Il faut pour l'heure se montrer patient, le jeu ne disposant pas encore d'une fenêtre de sortie. Il sortira en tout cas sur PC, Xbox Series et Xbox Game Pass.