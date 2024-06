State of Decay 3 a eu son moment de gloire lors de la conférence du Xbox Games Showcase. Désormais, on peut en savoir un peu plus sur ce jeu très attendu par les amateurs de zombies.

Après une période de développement incertaine, State of Decay 3 s'est enfin dévoilé lors du dernier Xbox Games Showcase. Avec une nouvelle bande-annonce. Ce troisième opus de la série de survie développée par Undead Labs semble prendre une ampleur plus grande. Avec un monde ouvert plus large. Que sait t-on de plus exactement à ce sujet ?

State of Decay 3 sera plus grand

Philip Holt, directeur du studio Undead Labs, a partagé des détails significatifs sur le développement du jeu dans une interview avec Xbox Wire. Il a souligné que cette nouvelle approche du monde ouvert a été réalisée en collaboration avec Obsidian Entertainment, connu pour son titre de survie Grounded (pas que, évidemment). Cette collaboration a permis d'utiliser des technologies de sauvegarde partagée déjà développées par Undead Labs. Promettant une expérience cohérente et immersive pour les joueurs.

L'accent dans State of Decay 3 est mis sur l'exploration indépendante et la coopération entre joueurs. Holt explique que la bande-annonce met en scène quatre personnages joueurs, démarrant dans différents endroits du monde, pour souligner la nouvelle échelle du jeu. Cette configuration suggère que les joueurs pourront s'aventurer bien plus librement qu'auparavant. Avec moins de restrictions géographiques que dans State of Decay 2.

L'un des points forts annoncés est l'intégration d'événements en coopération. Où les joueurs pourront vivre des scénarios semblables à ceux présentés dans la bande-annonce, renforçant ainsi l'aspect narratif du jeu tout en conservant une liberté d'action. Cela indique un effort pour équilibrer le récit et l'expérience de jeu. Offrant à la fois une histoire captivante et des interactions dynamiques dans un univers persistant. Enfin, le monde ouvert est annoncé comme étant "beaucoup plus large".

Bien que State of Decay 3 n'ait pas encore de date de sortie officielle, il est confirmé qu'il sera disponible sur Xbox Series X/S et PC. Et inclus dès le premier jour dans le Xbox Game Pass.