Dans une nouvelle vidéo, Starfield fait part de ses ambitions et se compare même à Oblivion. Les développeurs axent également leur discussion sur les factions et sur la liberté du jeu.

Todd Howard (game director), Emil Pagliarulo (design director), Will Shen (lead quest designer) et Istvan Pely (lead artist) se sont réunis pour une nouvelle discussion autour de Starfield. Le prochain gros projet de Bethesda qui mise énormément sur son immersion et sur la liberté laissée au joueur pour vivre son histoire.

Une expérience personnalisée

Dans ce rendez-vous, les développeurs ont grandement insisté sur leur volonté d'investir pleinement le joueur dans le monde créé.

C'est sur le niveau d'immersion que nous nous concentrons, vous ne jouez pas juste à un jeu, vous vivez dans ce monde, dans cet univers. C'est un monde ouvert gigantesque où le joueur fait ce qu'il veut. Vous ressentez votre impact sur le monde. Vous avez l'impression d'y être. Dans certains types de divertissement, vous suivez une expérience. Vous voyez ce que les créateurs veulent vous montrer. Nous voulons vous mettre dans une situation où vous décidez… c'est ce qui fait des jeux vidéo la meilleure forme de divertissement.

Pour y arriver, le studio va s'appliquer à avoir des PNJ crédibles, aussi bien sur le plan visuel que par rapport à l'interaction que le joueur entretiendra avec eux dans Starfield.

La technologie part d'un scan de modèles réels, comme la photogrammétrie de nos paysages. Nous appliquons la même choses aux personnes en jeu. Ce n'est pas que l'apparence de votre personnage, nous voulons que les interactions avec les PNJs, que tous les personnages aient un impact réel et que vous pensiez que ce sont de vraies personnes, vous êtes vrai et vos interactions sont vraies.

Au milieu de ces personnages non jouables, le joueur pourra aussi s'appuyer sur des Compagnons. Ces derniers feront des commentaires sur les événements, sur ce que l'on regarde. En soi, rien de neuf, mais à voir jusqu'à quel point le concept a été poussé.

Starfield reprend les "vieux codes du jeu de rôle hardcore"

Pour l'équipe, le titre est un retour aux sources qui leur permettra de réinstaurer des éléments, mais en les abordant sous un autre angle :

Nous ne créons pas que des jeux de rôle, nous créons des simulations qui mènent à des choses folles qui peuvent survenir, des choses inattendues. Nous sommes nombreux à faire ça ensemble depuis longtemps et avec Starfield, c'est bon de revenir sur des choses que nous n'avons pas faites : les histoires, les traits, la définition du personnage, toutes les statistiques. Il y a tant de jeux maintenant qui offrent ça, que les gens sont prêts pour un jeu qui reprend les vieux codes du jeu de rôle hardcore. Des choses que nous faisions avant, mais approchées d'une nouvelle façon. Nous permettons toujours aux joueurs de créer des personnages intéressants, uniques. Ce jeu est une forte montée en puissance.

Puisqu'on fait dans l'ancien, le jeu Oblivion a refait surface pendant cette conversation au moment d'effleurer le système de dialogues. En effet, Starfield aura un mini-jeu de persuasion semblable à ce qu'offrait Oblivion à l'époque, sans être pour autant un copié-collé. L'idée est réellement de pouvoir de vraies conversations au cours desquelles le joueur aura "la sensation de persuader quelqu'un de chose".

Enfin, on a eu également quelques mots sur les Factions. Il y aura notamment l'Union coloniale qui représente le futur idéalisé de la République Spatiale, la Confédération Liber Astra qui est orientée fantasy western spatiale et enfin Ryujin Industries, qui symbolise les grosses entreprises et pour laquelle vous devrez essayer de vous faire embaucher. Il s'agit de la faction avec la meilleure introduction d'après les développeurs.

Malheureusement, aucun extrait de gameplay n'est venu ponctuer la vidéo, seulement de nouveaux concept arts. Starfield est attendu pour le 11 novembre 2022 en exclusivité Xbox Series et PC.