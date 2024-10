Pour un premier DLC d'envergure de Starfield, Shattered Space n'a hélas pas grand-chose pour lui, si ce n'est une belle direction artistique. La chose est d'autant plus flagrante avec un PC de l'espace et de nombreux mods venant rehausser encore la beauté du jeu. Une fois de plus, Digital Dreams nous régale sur ce point, et en profite même pour transformer le dernier titre de Bethesda en un jeu Star Wars officieux.

Des étoiles plein les yeux avec cette vidéo ultra moddée de Starfield

Starfield et Bethesda n'ont malheureusement pas profité de Shattered Space pour donner un regain d'intérêt dont le jeu avait pourtant bien besoin. À part la belle planète de Va'ruun'kai, le DLC n'a en effet pas grand-chose d'autre pour justifier un ticket d'entrée tarifé à 30 euros. Le monde ouvert qu'il propose à beau être plaisant à regarder, il est terriblement ennuyeux à explorer. Même constat pour une histoire qui ne rend clairement pas justice au potentiel de la Maison Va'ruun.

Comme de nombreux jeux Bethesda avant lui, Starfield peut toutefois compter sur les moddeurs pour venir pimenter l'expérience et le gameplay, Shattered Space n'apportant sur ce point quasiment rien. La chose est superbement illustrée dans cette vidéo de Digital Dreams. La célèbre chaîne YouTube nous propose ainsi un magnifique voyage en 8K parmi les étoiles, sur une version PC moddée jusqu'à la moelle pour une magistrale claque graphique. Elle présente en prime des mods Star Wars comme un skin The Mandalorian, ou le speeder de Luke dans Un Nouvel Espoir en lieu et place du buggy enfin introduit il y a peu.

Naturellement, pour obtenir les mêmes résultats visuels en jeu, il faut s'équiper d'un PC proprement monstrueux : RTX 4090, Ryzen 9 7950X, 64 Go de RAM DDR5 6000 MHz et un véloce SSD. Mais le voyage en vaut largement le détour, à défaut du DLC de Starfield dans sa formule de base.

Source : Digital Dreams sur YouTube