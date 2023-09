Starfield est un beau succès, c'est indéniable. Mais pouvait-on s'attendre à un tel phénomène malgré les qualités du RPG ? Car savoir que le jeu est top 1 des ventes Steam est une chose, mais connaître le nombre de joueurs total en est une autre. Ainsi, Bethesda dévoile en grande pompe tout cela sur son compte X (ex Twitter) officiel. C'est étourdissant.

Starfield montre les muscles

C'est donc officiel, Starfield vient de dépasser les 10 millions de joueurs, en faisant au passage le meilleur lancement de l'histoire de Bethesda, bien au-delà de Skyrim. Pour faire un comparatif, sachez qu'à l'époque, dans les premières 48 heures suivant sa sortie, le jeu s'était déjà vendu à plus de 3,5 millions d'exemplaires, témoignant de l'anticipation massive qui l'entourait. En une semaine, ce nombre est grimpé à plus de 7 millions d'unités, générant des revenus dépassant les 450 millions de dollars. Ensuite, Bethesda annonçait en 2014 que Skyrim avait franchi la barre des 20 millions d'exemplaires vendus.

Ce qui est fou, c'est que Starfield vient de faire mieux que ce résultat en moins d'un mois. Cela peut aussi s'expliquer par le nombre plus grand de joueurs et le phénomène du bouche-à-oreille, via les réseaux sociaux qui a un impact significatif sur les ventes. Prenons aussi en considération que le nombre élevé de joueurs (même si ce n'est pas précisé) peut trouver une explication dans la présence du RPG dans le Xbox Game Pass.

Depuis quelques années, les gros chiffres de ce genre ne sont presque plus une surprise. Début 2022, on apprenait par exemple que Elden Ring s'était vendu à 12 millions d'exemplaires en à peine 3 semaines, dépassant très largement Dark Souls 3. Enfin, Hogwarts Legacy, le mastodonte de l'année 2023, a lui cumulé 12 millions de ventes en... 2 semaines. Ça reste pour le moment l'un des maîtres incontestés du côté des jeux tiers. Il faut dire que la franchise Harry Potter est assez inarrêtable et a une puissance de frappe phénoménale. Même Star Wars avec Jedi Survivor n'a pas réalisé ce chiffre. Quoi qu'il en soit, Starfield vient de réaliser un coup de maître, même si cela reste à tempérer. Pourquoi ? Car le titre est inclus d'office dans le XGP. On peut donc légitimement penser que Bethesda gonfle les chiffres grâce à cette mesure. Cela n'en reste pas moins impressionnant.

Un avenir radieux ?

L'avenir semble assez radieux. En effet, dans la prochaine mise à jour très attendue de Starfield, Bethesda va apporter une série d'améliorations et d'ajouts qui optimisent l'expérience visuelle et l'interaction dans le jeu. Désormais, les joueurs pourront affiner leur expérience en ajustant les contrôles de la luminosité et des contrastes, permettant ainsi une immersion plus profonde dans l'espace (et ailleurs). Les passionnés de graphisme seront ravis de découvrir aussi le nouveau menu de calibration du HDR, qui promet d'enrichir les rendus visuels grâce à des réglages précis. Par ailleurs, les sliders pour le champ de vision seront intégrés, offrant ainsi aux joueurs la possibilité d'élargir ou de réduire leur perspective visuelle à leur gré.

Les joueurs PC bénéficieront également d'améliorations significatives ; le support du Nvidia DLSS promet d'optimiser les performances graphiques, tandis que le support des écrans 32:9 Ultrawide garantit une expérience de jeu plus immersive et impressionnante. Enfin, pour rendre l'interaction avec l'environnement du jeu plus naturelle et intuitive, un bouton "manger" va être ajouté pour faciliter la consommation de nourriture dans le jeu, ajoutant ainsi une touche de réalisme et de commodité. Ces mises à jour témoignent de l'engagement continu de Bethesda à affiner et à améliorer l'expérience Starfield, en répondant aux demandes et aux besoins de sa communauté grandissante.