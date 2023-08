Sans conteste, la longévité d'un jeu comme The Elder Scrolls : Skyrim ne repose pas uniquement sur sa qualité intrinsèque, mais également sur la passion de sa communauté. Bien sûr, le jeu initial regorge de points positifs, mais sans l'investissement des moddeurs, qui ont métamorphosé ce RPG, cette belle aventure n'aurait probablement jamais vu le jour. Consciente de cet enjeu, la production de Starfield souhaite evidemment suivre cette voie.

Starfield s'inspire des plus grands

Bethesda, lucide, reconnaît combien le modding est essentiel à la pérennité de ses jeux. Pour preuve, 21 ans après, Morrowind reste en vogue grâce à une multitude de mods graphiques et de contenus. Étant donné l'attente autour de Starfield, il serait inconcevable de priver ce RPG spatial des bénéfices du modding. C'est exactement ce que le studio américain a révélé lors du Bethesda MainStream Special à la Gamescom 2023. Pete Hines, en charge de la publication chez Bethesda, a confirmé, en réponse à une question sur la représentation féminine dans Starfield, que les moddeurs auraient la possibilité d'ajouter de nouvelles planètes, quêtes et même des scénarios au RPG d'action.

Il y a encore beaucoup à venir et quand vous commencez à penser au type de communauté qui se forme autour des jeux de Bethesda Game Studios et à mettre un outil comme celui-ci entre les mains des gens qui se demandent, "comment aimeriez-vous créer une planète ?” Tout cela va vraiment être extraordinaire. Lorsque vous commencez à voir votre communauté participer et ajouter toutes les différentes choses qu'ils veulent y apporter. Leurs propres histoires qu'ils veulent raconter...

C'est, sans aucun doute, une excellente nouvelle pour les futurs joueurs. La question demeure cependant : cette fonctionnalité sera-t-elle réservée aux joueurs PC ou les utilisateurs Xbox pourront-ils également profiter des créations moddées ?

Un vaste monde à modder.

Le modding, une belle histoire

Le modding, cette pratique de modification et d'ajout de contenus dans un jeu vidéo existant, a une riche histoire. Des jeux tels que Doom et Quake d'id Software comptent parmi les pionniers à avoir embrassé le modding, grâce à des outils dédiés et une architecture flexible. De cette ouverture est née une multitude de mods, dont certains, comme Team Fortress, se sont transformés en jeux indépendants. Devant un tel engouement, d'autres développeurs ont emboîté le pas, offrant à leur tour des outils dédiés. Des titres phares comme Half-Life ont ainsi surfé sur cette vague, donnant vie à des pépites comme Counter-Strike. Et bien sûr, Bethesda, avec ses incontournables The Elder Scrolls et Fallout, a su jouer un rôle prédominant durant cette ère. Ces jeux, conçus en pensant au modding, ont vu leur popularité croître de manière exponentielle grâce aux contributions des fans. Il était impensable pour les joueurs que Starfield ne bénéficie pas de cette dynamique. Après tout, le modding est un moyen incontournable de prolonger la durée de vie d'un jeu. Pourquoi s'en priver ?