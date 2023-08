Comme on le sait, l'univers des jeux vidéo englobe de nombreux supports. L'objectif est bien évidemment de capitaliser au maximum sur l'anticipation des joueurs ou l'admiration pour une œuvre, afin d'en tirer un bénéfice optimal. Ce n'est pas une nouveauté, et cela s'inscrit même dans les principes du merchandising. Dans le cas de Starfield, cela prend différentes formes. Si nous sommes déjà au courant de l'existence d'une manette Xbox et d'un casque pour la console, nous pouvons désormais découvrir... une chaise de jeu. Tout cela est rendu possible grâce à un partenariat avec Noblechairs, une entreprise familière de ce genre de produits. Cette chaise de jeu a été révélée lors de la QuakeCon 2023, un événement de quatre jours au Texas qui se concentre normalement sur la franchise du même nom, mais qui s'étend parfois à d'autres licences de Bethesda.

Vers l'infini et au-delà sur une chaise Starfield

Le fabricant allemand de meubles, Noblechairs, s'est donc associé à Bethesda pour créer une édition spéciale de la chaise de jeu Starfield. Comme cela a été fait avec de nombreuses autres licences par le passé (comme Game of Thrones et Cyberpunk 2077), l'objectif est de proposer un siège qui intègre la palette de couleurs de la franchise, tout en ajoutant de nombreux détails. Dans ce cas précis, comme le montre le tweet ci-dessous, ces détails incluent de nombreuses coutures qui évoquent l'apparence de notre galaxie. L'emblème de la faction Constellation est également visible à l'arrière de la chaise, avec une version grise du logo du jeu sur le côté opposé. Que l'on soit adepte ou non de ce type de produit destiné aux joueurs, il est indéniable que le résultat est des plus impressionnants. C'est beau et ça existe en deux coloris.

Il convient de noter que ce produit Starfield constitue une nouvelle variation de couleur de la série Legend, qui est la gamme phare de Noblechairs, et qui représente en quelque sorte un mélange des produits Epic, Hero et Icon (3 autres sièges gaming de l'entreprise). Son ergonomie s'aligne davantage sur le modèle Hero en intégrant le système de réglage du soutien lombaire, tout en empruntant les lignes caractéristiques du modèle Icon.

Jouer sans mal de dos

Nous ne nous attarderons pas davantage sur la description, d'autant plus qu'aucune fiche produit n'est encore disponible spécifiquement pour le modèle Starfield. Cependant, il est bon de savoir que Noblechairs est reconnu pour la qualité de ses produits. En plus de posséder un siège arborant le design de votre jeu préféré du moment, vous pourrez vous installer confortablement tout en maintenant une posture adéquate pour votre dos. Cette situation semble idéale, car selon de nombreux médecins et kinésithérapeutes, de longues heures passées devant un ordinateur peuvent à la longue entraîner des problèmes douloureux au niveau des cervicales, et bien plus encore. Ce serait dommage de se retrouver avec un lumbago après une soirée d'exploration spatiale trop intense... En incluant le siège collector, la manette Starfield Collector et son casque, on aboutit à une configuration vraiment sympathique.

Reste que tout ceci a un prix. En temps normal, il faut compter au moins 600 euros pour une chaise de ce genre chez ce constructeur.