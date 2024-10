Après l'ajout de routes dans Starfield afin d'utiliser pleinement le véhicule terrestre REV-8, voici une autre nouveauté qui rend le jeu plus vivant va beaucoup plaire.

La première extension Shattered Space de Starfield a fortement déçu la presse et la communauté. Si l'on regarde les avis laissés sur Steam, il n'y a que 30% d'avis positifs sur 3 001 évaluations. Et ce n'est pas forcément mieux sur Metacritic avec 62/100 de moyenne (presse) voire 4,2/10 (joueurs). De notre côté, malgré une bonne ambiance durant le prologue et une direction artistique qui tient ses promesses, c'est également une déception. Un « DLC fainéant » qui n'élève pas l'odyssée spatiale de Bethesda.

Starfield ajoute de la vie dans son monde

Le DLC Shattered Space est donc une déception, mais Bethesda fait régulièrement en sorte d'améliorer Starfield. En septembre dernier, au moment du lancement du patch, l'éditeur a déployé une mise à jour majeure pour ajuster les graphismes, les performances ou encore corriger un paquet de bugs dans divers domaines. En bref, la routine d'un gros jeu d'aujourd'hui quoi. De leur côté, les joueuses et joueurs continuent aussi de soutenir le titre en réfléchissant à des axes d'améliorations supplémentaires. Grâce à la communauté et au mod « Galactic Highway Network », Starfield a désormais un réseau de routes pour le véhicule REV-8.

Mais l'utilisateur FlippingEggs a repoussé les limites de Starfield avec un nouveau mod pour implémenter des routines quotidiennes pour 40 PNJ qui portent un nom et pour 4 PNJ anonymes. Avec cela, les personnages peuvent avoir leur propre vie, ce qui a des répercussions dans l'aventure des joueuses et joueurs. Par exemple, si l'un d'eux possède un magasin, mais qu'il est parti vadrouiller sur son temps de travail ou qu'il dort, il sera impossible d'interagir avec lui. Il faudra alors attendre qu'il veuille bien se rendre disponible.

De plus, 12 nouveaux robots ont été ajoutés pour remplacer au besoin les propriétaires non assidus des magasins. Pour tout savoir sur cette nouveauté Starfield et la télécharger, rendez-vous sur la page NexusMods.

