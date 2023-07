Starfield est tellement attendu que Bethesda et Xbox ne semblent pas vraiment avoir le droit à l'erreur avec leur AAA. Alors que le manque d'exclusivités majeures sur les consoles de Microsoft est souvent pointé du doigt, le jeu en monde ouvert peut faire office de game changer. Starfield pourrait même être capable de pousser les joueurs à acheter une Xbox... ou un PC surpuissant, étant donné que le titre sera particulièrement gourmand pour ceux qui veulent en profiter au mieux. En tout cas, avant la sortie de Starfield, quelqu'un rend tous les joueurs jaloux, car il peut déjà en profiter plusieurs semaines avant son lancement officiel !

Les joueurs qui attendent Starfield envient ce « testeur » pas comme les autres

Sur Xbox, il est possible de voir l'activité de ses amis, notamment les jeux auxquels ils sont en train de jouer quand ils sont en ligne. Voilà comment un joueur, qui suit simplement le compte de Phil Spencer nommé P3 (pseudo choisi car son père et son grand-père s'appellent aussi Philip), a découvert que le boss de Xbox Games Studios jouait déjà à Starfield. Sur Reddit, un utilisateur partage une capture d'écran sur laquelle apparaît bien l'avatar de Phil Spencer indiquant qu'il s'est déjà plongé dans l'aventure spatiale de Bethesda. De quoi rendre jaloux quelques joueurs, comme on peut le voir en commentaires du post. « J'aimerais y jouer maintenant », « Phil, donne-le-moi », peut-on notamment lire.

En tout cas, Phil Spencer tient ses engagements faits au mois de mai dernier après l'échec cuisant de Redfall. À l'époque, la figure emblématique de Xbox Games Studios avait indiqué qu'il s'en voulait de ne pas être venu au soutien d'Arkane Austin plus tôt lorsque les problèmes de développement ont commencé et qu'il pensait à revoir les process de contrôle qualité en interne. Oui, désormais, il semblerait qu'il mette un peu les mains dans le cambouis.

Prendre en main les jeux avant leur sortie pourrait bien faire partie des moyens pour Phil Spencer de s'assurer de la réussite des jeux Xbox Games Studios. « Un PDG d'une division entière de jeux qui teste ses propres jeux. C'est un sacré PDG » se moquent les internautes. Il se pourrait aussi que ce cher Phil se détende tout simplement sur l'un des jeux les plus attendus de 2023 après avoir remporté son procès contre la FTC. Une bataille juridique pour faire valider le rachat d'Activision Blizzard qui aura duré de très longs mois avant de se finir sur un procès étalé sur quelques jours.

Quoi qu'il en soit, les fans et les joueurs curieux n'en peuvent plus d'attendre Starfield.

Un jeu extrêmement attendu aux promesses folles

Qu'est-ce qui attend les joueurs dans Starfield ? A priori, énormément de choses. Le jeu en monde ouvert devrait proposer plus de 1000 planètes à explorer, même si seules « 10 % auront de la vie », si l'on en croit les propos tenus par Todd Howard dans une interview il y a quelques semaines. Il sera possible de scanner la faune et la flore qu'elles proposeront et même de vendre ces informations contre des crédits, comme le montre une séquence de gameplay diffusée récemment.

Au-delà de ça, comme dans tous les RPG de Bethesda, des romances seront aussi de la partie. En revanche, le titre ne comptera que quatre romances majeures, ce qui a fait débat et qui tranche avec le grand nombre de relations amoureuses que proposait Skyrim, par exemple. Autre point commun avec les autres productions du studio, Starfield pourra être parcouru au choix à la première ou la troisième personne.

Enfin, Starfield poussera la personnalisation de notre aventure à son paroxysme. On pourra choisir ses traits de personnalité et ses compétences parmi un très large choix, mais en prime, on pourra se créer un vaisseau de toute pièce ainsi que des avant-postes. Un véritable jeu de gestion et de construction.

Rappelons que Starfield sortira le 6 septembre prochain sur PC et Xbox avec un accès anticipé de cinq jours pour ceux qui précommandent l'édition Constellation ou la Digital Premium. Starfield sera également jouable dès sa sortie dans le Game Pass, qui vient tout juste d'annoncer une nouvelle formule.