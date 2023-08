Avec la sortie de titres majeurs comme Baldur's Gate 3, tous les regards sont désormais tournés vers Starfield, le colosse de l'année 2023. Au vu de toute la communication autour de ce jeu, on peut affirmer que Bethesda ne peut se permettre de faux pas. On peut aisément imaginer la pression monumentale pesant sur les épaules des développeurs. Est-elle aussi considérable que la taille du jeu lui-même ?

Starfield est un géant

Depuis son annonce, Starfield est synonyme de jeu démesuré. Bien que, comme toujours, une partie du contenu soit distribuée via diverses mises à jour, le jeu de base devrait déjà occuper une place conséquente sur votre espace de stockage. Steam avait indiqué que la taille du RPG était de 125 Go, ce qui est déja colossal. À titre de comparaison, c'était davantage que Baldur's Gate 3 (122 Go) ou God of War Ragnarok (118 Go).

Or, récemment, en consultant le Microsoft Store et l'application Xbox, on observe que la taille du jeu est maintenant de 139,84 Go sur PC et 126,1 Go sur Xbox Series X. C'est impressionnant, surtout quand on sait que de nombreux joueurs sur Steam accumulent des jeux dans leur bibliothèque, parfois sans même y jouer. Il sera donc nécessaire de libérer de l'espace et, si possible, d'installer le tout sur un SSD pour une optimisation optimale. À noter pour les joueurs PC, voici les configurations minimale et recommandée :

Configuration minimale :

Processeur : AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K Mémoire vive : 16 Go de RAM

16 Go de RAM Carte graphique : AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti Espace disque : 125 Go d’espace disque, SSD obligatoire

Configuration recommandée :

Processeur : AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K Mémoire vive : 16 Go de RAM

16 Go de RAM Carte graphique : AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080 Réseau : Haut débit

Haut débit Espace disque : 125 Go d’espace disque, SSD obligatoire

Un monde gigantesque.

Un monde plein de possibilités

Au-delà de son encombrement sur le disque dur, Starfield promet une expérience en jeu tout aussi vaste. Récemment, Bethesda a organisé une session de Q&A sur Discord avec Emil Pagliarulo, Directeur de Design, et Will Shen, Responsable de la Conception des Quêtes. C'était l'occasion d'en apprendre davantage. Par exemple, le jeu permettra d'avoir jusqu'à 20 compagnons, tous doublés intégralement. Le son est souvent l'élément qui alourdit le plus la taille d'un jeu. Les jeux avec un grand nombre de dialogues en format audio sont généralement les plus lourds. De plus, Starfield comptera plus de 1000 planètes.

Même si toutes ne sont pas habitées, chacune requiert sa place dans les fichiers du jeu. Ajoutez à cela une multitude de PNJ, et vous comprendrez aisément pourquoi le jeu pèse près de 140 Go. Et cela sans prendre en compte l'espace en lui-même, incluant les stations spatiales, les astéroïdes, ainsi que toute l'activité foisonnante, qu'il s'agisse de commerce, de contrebande, de vaisseaux militaires, de diverses forces de police, etc. La trame principale devrait durer environ 40 heures, mais étant donné que le jeu propose un vaste monde ouvert avec de nombreuses quêtes annexes, vous pouvez facilement envisager une durée de jeu bien plus importante.

Pour mémoire le tout est prévu sur Xbox Series et PC exclusivement le 6 septembre 2023.