C'est en tout cas ce qu'a avancé récemment Emil Pagliarulo, directeur design de Starfield, dans une interview auprès de GamesRadar+, à l'aube de la sortie de Shattered Space. Celui-ci exprime également l'avis d'autres de ses collègues concernant le RPG spatial de Bethesda, qui surpasserait même des monuments comme Morrowind et Skyrim. Une preuve de foi dont le Grand Serpent serait fier ?

Bethesda croit dur comme fer en Starfield

Avant sa sortie l'année dernière, Starfield marquait sur le papier un tournant pour Bethesda. Il s'agissait en effet de sa première nouvelle licence depuis 25 ans, et qui plus est dans l'espace, avec une galaxie gargantuesque à explorer. Hélas, le résultat n'a pas nécessairement été à la hauteur d'énormes attentes. Beaucoup lui ont reproché un jeu aux mécaniques « poussiéreuses » ou « archaïques ». Le satisfaisant sentiment d'exploration bien représentatif de Bethesda en a également pris un sérieux coup avec des myriades de planètes procédurales finalement trop peu intéressantes à fouler.

Emil Pagliarulo, directeur design de Starfield, au nom de nombre de ses collègues, a toutefois voulu défendre âprement le titre sur plusieurs points. « À bien des égards, Starfield est la chose la plus dure jamais faite par Bethesda. Nous avons repoussé les limites pour faire quelque chose de totalement différent. Faire rentrer sur une Xbox la simulation RPG spatiale la plus énorme et riche jamais faite relève d'une véritable prouesse technologique. C'est aussi probablement le meilleur jeu Bethesda jamais fait, avec une personnalité unique. Il mérite maintenant totalement sa place aux côtés de The Elder Scrolls et Fallout ».

Malheureusement, une grande partie des joueurs n'est clairement pas aussi dithyrambique vis-à-vis de Starfield. Le titre se porte certes bien mieux depuis sa sortie l'année passée, grâce notamment à une quantité astronomique de mises à jour. Beaucoup estiment toutefois que le jeu aurait dû être repoussé. Et l'histoire semble tristement se répéter avec Shattered Space, le premier DLC majeur du jeu sorti le 30 septembre, et qui semble avoir profondément déçu, voire ennuyé les joueurs. De quoi s'inquiéter pour l'avenir de Starfield, et notamment pour un second DLC a priori déjà dans les cartons ?

Source : GamesRadar+