La communauté modding, toujours prompte à peaufiner et modifier les jeux vidéo en fonction des préférences des utilisateurs, n’a pas hésité à mettre la main à la pâte pour le cas de Starfield. Doté d'une communauté conséquente, il était inévitable que d’impressionnantes créations voient le jour.

Starfield s'améliore encore

Un mod récemment introduit propose désormais d'affiner les transitions météorologiques dans le jeu, offrant une expérience plus immersive et personnalisable. Les joueurs ont désormais le choix entre différentes vitesses de transition météorologique, telles que "lente", "moyenne" et "rapide", la vitesse "moyenne" étant recommandée. Pour ceux qui penchent pour des transitions plus subtiles ou plus dynamiques, les options "lente" et "rapide" sont également à disposition. De plus, le créateur du mod a introduit une version "Réaliste". Cette dernière s’efforce de demeurer fidèle aux biomes établis dans le jeu, prévenant ainsi des anomalies telles que l’apparition de neige dans le désert. Pas bête. Cette version réajuste simplement les temps du cycle météorologique de la version vanilla pour offrir une expérience météorologique plus plaisante pendant le gameplay.

Pour ceux désirant explorer ce mod, il est accessible en téléchargement sur Nexusmods. Plusieurs fichiers, y compris les préréglages de transition précédemment mentionnés, peuvent être téléchargés en tant que fichiers optionnels. Et ce n'est pas le premier mod pour Starfield dont nous parlons sur Gameblog. Les enthousiastes du modding pourraient également être intéressés par le mod Slower Than Light, permettant aux joueurs de voyager en continu entre différentes planètes au sein du même système stellaire. Sans passer par un temps de chargement, qui pourrait vous briser l'immersion.

Dans un contexte où les mods autorisent les joueurs à customiser leur expérience ludique à leur guise, ces créations pour Starfield sont plus que bienvenues. On peut aisément imaginer que de plus gros mods, peut-être à la sauce Star Wars ou Star Trek, émergeront au fil du temps. C'est le moins que l'on puisse imaginer, car l'univers s'y prête particulièrement bien.

Le mod, l'avenir du jeu

L'impact du modding sur la longévité d'un jeu est indéniable. Prenons l'exemple de The Elder Scrolls V : Skyrim. Malgré son lancement en 2011, le RPG demeure extrêmement populaire parmi les joueurs, en grande partie grâce à une vaste bibliothèque de mods qui continuent à revitaliser et réinventer l'expérience de jeu. Parfois, il est même possible de faire mieux que les développeurs. Dans le cas de Fallout 4, un autre titre populaire de Bethesda, les mods ont permis d'ajuster des mécanismes clés du jeu, de rectifier des bugs non corrigés et d'intégrer de nouveaux contenus. À deux doigts d'imaginer que le modding permet aux développeurs de se reposer sur leurs lauriers...