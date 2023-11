La dixième édition annuelle des Game Awards approche à grands pas, et son créateur et animateur, Geoff Keighley, a enfin annoncé les nominés pour l'édition 2023. La catégorie Jeu de l'Année comprend comme on pouvait s'en douter, des hits attendus. Comme The Legend of Zelda Tears of the Kingdom et Baldur’s Gate 3, ainsi que le remake de Resident Evil 4 par Capcom. Par contre, Starfield, le RPG de Bethesda, manque à l'appel...

Starfield, grand absent

Parmi les autres nominés pour le meilleur jeu figurent Alan Wake II, Marvel's Spider-Man 2, et Super Mario Bros. Wonder. Starfield, quant à lui, a été uniquement nominé dans la catégorie meilleur RPG. Pourtant Starfield a connu un succès retentissant depuis sa sortie, solidifiant sa position en tant que l'un des titres les plus influents du genre. Le jeu a enregistré des ventes impressionnantes, dépassant rapidement plusieurs millions d'exemplaires à travers le monde.

Cette performance commerciale est attribuable non seulement à l'attente qui a précédé son lancement, mais aussi à la réputation et à l'expertise de Bethesda. Même après de gros échecs comme Fallout 76. De plus, sa disponibilité sur plusieurs plateformes, y compris le Xbox Game Pass dès le premier jour, a élargi son accessibilité, permettant à un public encore plus large de découvrir Starfield. La communauté des joueurs, quant à elle, a été convaincue dans l'ensemble malgré quelques soucis sur le monde ouvert qu'il n'est pas possible de nier.

Pourquoi une telle absence ?

Mais alors comment peut t-on expliquer une telle absence ? Le timing de la sortie de Starfield pourrait avoir joué un rôle. Le jeu est sorti tard dans l'année, il se peut qu'il n'ait pas eu suffisamment de temps pour accumuler l'impact nécessaire auprès des critiques et du public pour être considéré parmi les meilleurs de l'année. Les jeux sortis plus tôt ont eu plus de temps pour consolider leur réputation et leur impact culturel. Mais Marvel's Spider-Man 2 vient un peu contredire cette hypothèse.

Aussi, les Game Awards tendent à favoriser les jeux qui apportent des innovations significatives, que ce soit en termes de gameplay, de narration, ou de technologie. Il est possible que, malgré ses qualités, Starfield n'ait pas été perçu comme suffisamment innovant ou révolutionnaire par rapport à d'autres candidats. Surtout dans un marché où les attentes envers les jeux de rôle sont déjà très élevées. De plus et il faut bien l'admettre : 2023 a été une année exceptionnellement compétitive dans l'industrie du jeu vidéo Avec la sortie de nombreux titres très attendus et acclamés par la critique. Forcément, il fallait faire des choix....