Starfield, The Elden Scrolls 6, Halo et bien d’autres jeux pourraient être gravement impactés suite aux dernières décisions de Microsoft.

C’est une triste nouvelle que nous apprenions il y a peu, Microsoft a décidé de licencier pas moins de 10 000 employés suite à une restructuration interne visant à sauver les meubles. L’entreprise se porte plutôt bien aux dernières nouvelles, mais d’après les derniers rapports, la firme doit faire face à un changement massif des habitudes des consommateurs et se prépare à faire face à une éventuelle récession en 2023 à cause des tensions qui pèsent sur le monde ces derniers temps.

Une coupe qui touche absolument toutes les branches de la firme, dont Xbox et ses studios. Starfield, The Elder Scrolls 6 et Halo en tête, pourraient être bousculés.

Bethesda (Starfield) et d'autres studios Xbox touchés

343 Industries, derrière la licence Halo depuis plusieurs années, est d’ailleurs l’un des studios les plus impactés si l’on en croit les dernières informations du journaliste Jason Schreier. Pierre Hintze, directeur du studio 343 Industries, aurait en effet alerté ses employés en leur signalant que certains postes allaient être supprimés suite à une restructuration des équipes. Une bien triste nouvelle alors que Halo Infinite continue de faire des heureux sur Xbox Series et PC.

De même, Zenimax, maison mère de Bethesda (Starfield, The Elder Scrolls 6) a elle aussi été touchée par ses vagues de licenciements. Le porte-parole de la firme, interpellé par Jason Schreier, n’a toutefois pas voulu commenter directement l’affaire et s’est contenté de botter en touche en citant la précédente déclaration de Microsoft à ce sujet.

Il est donc impossible de dire à quel point Bethesda sera touché par cette restructuration et comment cela impactera le développement du très attendu Starfield, actuellement sur sa dernière ligne droite. Sera-t-il repoussé comme le suggèrent quelques leaks ces derniers temps ? Bonne question. Pour l’heure, aucune déclaration officielle n’a encore été faite. La triste nouvelle est encore fraîche et il faudra attendre un petit peu avant d’y voir plus clair.

The Elder Scrolls 6 quant à lui, a tout de même le temps de voir venir dans la mesure où le développement n’est pas bien avancé à l’heure actuelle. Néanmoins, de tels mouvements au sein de l’entreprise pourraient aussi lui faire prendre du retard.

Mais avant de s'enflammer sur d'éventuels reports de ces jeux très attendus, n’oublions pas que derrière, et c’est le plus important, il y a des hommes et des femmes qui travaillent et qui sont désormais dans une posture des plus désagréables.

Malgré les coupes de personnel, Microsoft affirme qu’il souhaite tout de même recruter dans d’autres secteurs stratégiques clé, l'IA en tête.