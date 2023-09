Les ventes des consoles Xbox Series S et X ont enregistré une augmentation significative au Royaume-Uni, un phénomène stimulé par la sortie très attendue du jeu Starfield et le lancement de la nouvelle version de la Xbox Series S. D'après les données relayées par GamesIndustry.biz, les ventes desdites consoles ont bondi de 76%. C'est tout simplement énorme. Comme évoqué, ce sursaut est principalement attribué à la réussite éclatante de Starfield, le tout dernier bébé de Bethesda. le tout est conjugué à l'introduction de la Xbox Series S dotée d'une capacité de stockage de 1 To, offrant ainsi un espace de jeu doublé par rapport à la version précédente.

Starfield fait mouche

Depuis son lancement le 6 septembre 2023, Starfield a réussi à séduire plus de 6 millions de joueurs sur les plateformes Xbox Series X/S et PC. D'ailleurs, le jeu continue de bénéficier d'une dynamique très favorable, alimentée par un buzz médiatique qui ne cesse de s'amplifier au fil des jours. Notons que la semaine qui a vu le lancement de Starfield, a également enregistré une hausse de 46% des ventes de la console Xbox Series X standard. Cette tendance s'est poursuivie la semaine suivante avec une augmentation de 20% des ventes, coïncidant avec la sortie de l'édition 1 To de la Xbox Series S. Du pain déni pour Microsoft.

Selon Dorian Bloch de chez GfK, entreprise leader dans la collecte et l'analyse des données, la première semaine de septembre s'est distinguée comme la période la plus prolifique de l'année pour les ventes des Xbox Series S et X au Royaume-Uni. Cette semaine a été suivie de près par celle se terminant le 10 septembre 2023, durant laquelle la nouvelle Xbox Series S a contribué à 24% du total des ventes de consoles. Pas mal non ? De plus, cette version, maintenant disponible en noir en plus du blanc traditionnel, offre aux joueurs un espace conséquent pour de nombreux titres majeurs, y compris Starfield.

Inversement des tendances

Bien que les ventes de matériel Xbox aient stagné au Royaume-Uni pour une grande partie de l'année, marquant une baisse de près de 23% en glissement annuel, le mois d'août a inauguré une période plus optimiste, présageant un redressement significatif. Cette reprise est grandement liée à l'enthousiasme palpable généré par Starfield. C'est une réalité : Microsoft jouit d'une synergie parfaite à l'heure actuelle. C'est précisément pour cette raison que le géant américain a réorienté ses efforts vers le développement des jeux ces dernières années. La vente de hardware, moins rentable, n'est plus considérée comme une priorité. Dans les années à venir, l'entreprise prévoit de proposer de plus en plus d'exclusivités de ce type. D'où la série de rachats de studios. On peut donc s'attendre à de belles surprises à l'avenir. Au hasard on peut citer The Elder Scrolls 6.

Si vous avez besoin de vous convaincre des qualités de Starfield, on vous conseille très fortement la lecture de notre test. Un bon gros 10/10 bien mérité selon nous.