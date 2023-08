Bethesda place de grands espoirs dans Starfield. Comme pour tout grand jeu de cette envergure, il était prévisible qu'une version collector voie le jour. C'est un atout de vente majeur pour séduire les joueurs, en particulier ceux qui sont nostalgiques des versions physiques traditionnelles. Cette édition est proposée à 299 euros. Bien que conséquente, cette somme pourrait potentiellement augmenter en valeur au fil des ans, surtout si le jeu rencontre le succès escompté. Il suffit de jeter un œil aux prix des éditions collector de jeux plus anciens sur Ebay pour s'en convaincre. C'est parfois impressionnant.

Starfield et la belle édition Constellation

Voici le contenu détaillé de l’édition Constellation. Malheureusement, celle-ci n'est plus disponible, même si elle revient de temps à autres en stock. Si vous hésitiez ou trépignez d'impatience en attendant votre exemplaire, vous pouvez découvrir son contenu grâce à la vidéo d'unboxing ci-dessous :

Jeu Starfield au format dématérialisé

Steelbook

Montre collector de Constellation dans son coffret

Écusson de Constellation

Pack de cosmétiques de Constellation

Accès anticipé de 5 jours au jeu

Accès à la première extension d’histoire « Shattered Space »

Soundtrack et artbook digitaux

Comme vous pouvez le constater, le contenu de ce collector de Starfield est plutôt qualitatif, en particulier le coffret contenant la montre collector Constellation qui arbore un look rétro-futuriste assez remarquable. Elle rappelle quelque peu ce que pourrait porter Ellen Ripley, héroïne de la saga Alien. L'écusson Constellation est également très réussi. De plus, Bethesda a eu la délicatesse de fournir un steelbook avec un code pour télécharger le jeu, ce qui est appréciable lorsque l'on investit 300 euros. Malheureusement, pour le moment, cette édition n'est plus en stock, et il est incertain qu'elle soit à nouveau disponible chez les revendeurs avant la sortie du jeu, prévue pour le 6 septembre 2023 sur Xbox Series et PC. Si votre budget le permet, certains opportunistes proposent déjà cette version sur eBay à un prix supérieur de 50 euros par rapport au tarif habituel.