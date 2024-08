La date de sortie du DLC Shattered Space de Starfield est désormais connue. Après le trailer de révélation, l'extension se détaille plus longuement et devrait plaire aux amateurs d'ambiance horrifique.

La Gamescom 2024 aura été le théâtre d'une annonce très attendue par les joueurs et joueurs de Starfield, la révélation de la date sortie de la grosse extension Shattered Space. Aucun retard à l'horizon puisque le DLC arrive bien à l'automne, même au tout début, avec une disponibilité prévue le 30 septembre 2024 sur Xbox Series X|S et PC. La bande-annonce laisse entendre que l'ambiance sera plus inquiétante que jamais, et ça se confirme avec les nouvelles révélations qui ont été faites durant le salon allemand. Un DLC très différent, mais qui fait déjà envie.

Des détails alléchants sur le DLC Shattered Space de Starfield

Avant de parler du DLC Shattered Space de Starfield, sachez que des fonctionnalités inédites sont disponibles dans la mise à jour d'août 2024. Des nouveautés qui étaient attendues de longue date par les fans, à l'image de l'ajout du véhicule terrestre. Un buggy tout-terrain équipé d'une tourelle, d'un blindage, ainsi que de boosters, et qui répond au petit nom de REV-8. Voilà pour ce qui est des additions gratuites, mais le DLC Shattered Space a eu le droit à une présentation qui a permis d'avoir des détails croustillants.

Plusieurs choses sont ressorties de ce focus sur le DLC de Starfield, à commencer par son ambiance. On l'a vu à travers le trailer de l'Opening Night Live, mais tous les passages dans le vaisseau peuvent faire penser à Alien ou à des films de SF similaires horrifiques. Et cette atmosphère d'horreur / science-fiction est revendiquée par Bethesda, qui compare même l'extension à la franchise F.E.A.R. Si vous raffolez du genre, vous devriez donc être aux anges, sous réserve que ce soit bien fait. La planète Va'Ruun'Kai que vous allez explorer dans ce contenu a d'ailleurs l'apparence d'un environnement extraterrestre plutôt qu'humain.

Selon les informations données par l'éditeur, la liberté sera laissée au joueur d'aller et de venir sans que cela n'affecte la progression dans le DLC Shattered Space. L'histoire est indépendante des quêtes de base de Starfield, et vous pouvez donc décider de la manière dont vous consommez cette nouvelle histoire. Même si des équipements inédits (armes, objets...) seront ajoutés, cette extension veut offrir des affrontements plus intensifs. Pour cela, les développeurs ont pris la décision de mettre l'accent sur le combat rapproché. Starfield Shattered Space sort le 30 septembre prochain en exclu Xbox Series et PC à 29,99€.

Source : Bethesda.