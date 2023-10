En dépit de son succès, Starfield se trouve sous le feu de certaines critiques, notamment en ce qui concerne les animations des personnages, jugées par certains comme rigides, voire honteuses. Les joueurs ne se privent pas de les comparer à celles, plutôt réussies, de Cyberpunk 2077 pour discréditer le jeu. Un argumentaire qui ne fait manifestement pas l'unanimité...

Une comparaison Cyberpunk/Starfield qui ne passe pas

Patrick K. Mills, vétéran du développement chez CD Projekt Red, la société à l'origine de Cyberpunk 2077, a ainsi pris la parole pour défendre Starfield. Rappelons que le lancement de Cyberpunk 2077 en 2020 a été semé d'embûches. Toutefois, après plusieurs mises à jour significatives et la sortie de l’extension ambitieuse Phantom Liberty, CD Projekt Red est parvenu à redresser de manière spectaculaire la situation. Les fans, impressionnés, ont exprimé le souhait que Starfield prenne exemple sur ce dernier.

L'histoire commence toutefois en douceur. Un utilisateur Twitter, du nom de SynthPotato, a pointé du doigt les animations de dialogues de Starfield, les qualifiant de désuètes par rapport à celles de Cyberpunk. Dans son tweet, il a mis l'accent sur l'absence d'animations corporelles pendant les dialogues dans Starfield, hormis des mouvements basiques et quelques gestes génériques de la main. Patrick K. Mills a répliqué, soulignant que la gestion des cinématiques et des animations par les deux jeux est plus une question "d’outils et de design" que du moteur sur lequel ils ont été développés. Mills a précisé que Starfield privilégie l'offre d'une liberté énorme à une échelle colossale, expliquant que le jeu propose "de très nombreuses scènes avec un casting en perpétuel changement et un nombre stupéfiant de lieux possibles".

Un soutien qui rassure ?

Il a également fait remarquer que chaque scène majeure de Cyberpunk 2077 a requis des années de développement, un effort qui ne serait pas réalisable pour un jeu aussi étendu que Starfield. À la place, Bethesda Game Studios investit ses ressources pour offrir une liberté maximale au joueur. Ils "emploient simplement leur temps différemment, et c'est très bien ainsi", affirme Mills.

Il convient de noter que ce n'est pas la première fois que Mills défend Starfield. Le mois dernier, il a répondu à une vidéo comparant le jeu à Cyberpunk 2077, la qualifiant de "critique mensongère" et "dangereusement nuisible". C'est assez surprenant et il est fascinant de constater que, malgré les critiques, un esprit de camaraderie et de soutien persiste entre les développeurs de jeux concurrents. Preuve que la nature humaine n'est pas totalement obscure.