Avec le temps, on peut s'attendre à ce que Starfield bénéficie d'une myriade de mods, bouleversant son paysage initial. La communauté Star Wars, réputée pour sa ferveur créative, est en passe de réinventer ce RPG signé Bethesda à travers de nombreuses modifications. Parfois, ça donne lieu à un résultat ubuesque.

Starfield rencontre Star Wars et...

Un adepte de Starfield a ainsi pris l'initiative audacieuse de fusionner l'univers de Star Wars avec celui, plus singulier, de Thomas la Locomotive. Au programme : intégration de figures emblématiques telles que Din Djarin, Grogu, les Stormtroopers, et d'armes iconiques de la saga. Le clou du spectacle ? Un mod transformant tous les vaisseaux du jeu en Thomas la Locomotive. C'est totalement stupide et c'est pour ça que c'est indispensable. Le mod Thomas est disponible sur Nexus.

L'origine de ce mod singulier renvoie à une ancienne plaisanterie des moddeurs de Bethesda. Souvenez-vous de Skyrim, où le dragon Alduin était parodié par ladite locomotive, rendant son attaque irrésistiblement drôle. L'utilisateur Space_Scumbag sur Reddit a dévoilé une vidéo de ce Starfield modifié, incarnant Din Djarin et affrontant des Stormtroopers avec le célèbre blaster IB-94 et le Darksaber. Le jeu montre aussi le personnage de Grogu, le désormais incontournable Baby Yoda.

La réaction de la communauté face à cette métamorphose est variée. Si certains estiment qu'une cité telle qu'Akila correspond parfaitement à l'ambiance de Mandalorian, d'autres ont été charmés par la surprenante apparition de Thomas. Starfield semble être un terrain fertile pour les mods Star Wars. Comme en témoigne l'introduction d'autres mods incluant sabres lasers et mouvements de Jedi. (Voir ci-desous). Le mod en question est aussi disponible sur Nexus.

Face à l'engouement pour ces mods Star Wars depuis le lancement de Starfield, un joueur nommé 'JLubbs' est convaincu que Starfield pourrait, à terme, rivaliser avec les meilleurs jeux Star Wars. Et on peut difficilement le contredire.

De belles promesses

Il est clair que l'avenir de Starfield repose largement sur les mods. Bien que Bethesda ait prévu de soutenir le jeu pendant de nombreuses années, c'est incontestablement la communauté qui va déterminer le futur du RPG. À l'instar de ce qui s'est produit pour Skyrim.

Suite au départ récemment annoncé de Pete Hines, nous espérons que les plans initiaux pour Starfield demeurent inchangés. Y compris la prochaine mise à disposition des outils de modding. Ces derniers, très attendus et promis avec insistance par les développeurs depuis quelque temps, offriront la possibilité de transformations majeures, y compris l'ajout de nouvelles planètes.