Décidément Starfield ne cesse de faire parler de lui. Et après l'annonce d'un partenariat AMD mal vu par pas mal de joueurs, cette fois il est temps de découvrir le tableau des configurations... Sauf que surprise, et non des moindres, cela ne concerne que le matériel AMD en omettant totalement les processeurs Intel et les cartes graphiques Nvidia. Ca ne risque pas de mettre fin au débat.

Starfield et les configurations AMD

Si l'on sait grâce à Steam à quoi s'en tenir dans les grandes lignes pour les configurations minimales et recommandées de Starfield, les joueurs aiment aussi avoir de plus grosses précisions par définition d'écran et niveaux de détails. Cela permet de savoir précisément de quoi est capable notre PC ou non pour se préparer au mieux à la sortie d'un jeu que l'on attend beaucoup. Forcément pour le RPG de Bethesda c'était quelque chose qui était attendu au tournant sauf qu'à la surprise générale cela ne concerne que les processeurs et les cartes graphiques AMD. De quoi en faire rager plus d'un. De nombreux joueurs demandent notamment pourquoi les possesseurs d'Intel et Nvidia qui représentent pourtant une large majorité du public ne sont pas à l'honneur. La réponse est en fait très simple : la collaboration entre Bethesda et AMD pour Starfield. Quoi qu'il en soit voici ce qu'il faut chez les rouges pour s'en sortir.

Faire tourner le jeu en 4K sans compromis

Pour faire tourner le jeu sans se poser de questions avec tout à fond et en 4K il faut un processeur AMD Ryzen 7 7800X3D et une carte graphique AMD Radeon RX 7900XT. C'est une carte graphique qui se trouve pour 900 euros et un processeur qui en vaut bien 450 selon les revendeurs. Il faut donc avoir un beau porte feuille pour en profiter. C'est la vie.

Expérience epique en 1440P

Cette fois il s'agit de faire tourner Starfield avec les niveaux de détails élevés mais dans une définition inférieure à la 4K. C'est déjà plus abordable puisqu'il faut un AMD Ryzen 7 7700X et une carte graphique de la gamme AMD Radeon RX 6800. On peut s'en sortir pour moins de 600 euros pour le GPU et 350 euros pour le CPU.

Expérience héroïque en 1080P

C'est surement ce qui réclame la configuration la plus abordable du lot puisque pour avoir un bon framerate et de beaux détails sur Starfield en 1080P on peut se contenter d'un processeur AMD Ryzen 5 7600 et une carte graphique AMD Radeon 7600. On peut récupérer les deux pour 600 euros. C'est une somme mais c'est tout même bien plus accessible que le reste que l'on mentionne au dessus.