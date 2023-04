Zelda Tears of the Kingdom est actuellement sur toutes les lèvres. La prochaine, et peut-être dernière, grosse sortie de la Nintendo Switch approche à grands pas. De leur côté les joueurs PC et Xbox Series caressent le doux rêve de poser leurs mains sur Starfield très bientôt. Celui à qui l’étiquette de « Skyrim dans l’espace » a été collée dès son annonce devrait sortir bel et bien sortir en septembre, sauf mauvaise surprise. Et pourtant une certaine « beta ouverte » a récemment fait parler d’elle. Vous le sentez venir ? C’était un vilain scam.

Une arnaque autour de Starfield

Starfield est l’un des jeux les plus attendus de cette année et les multiples reports n’ont fait que faire grimper l’impatience des joueurs. Et forcément ça a attiré quelques personnes malveillantes qui souhaitent abuser de la naïveté de fans un peu trop pressés d'explorer la galaxie aux quelque 1000 planètes. Comme l’a remarqué un lecteur de PCGamer, le premier résultat (sponsorisé) à ressortir de la barre de recherche de Google lorsque l’on tape Starfield aux États-Unis concerne une bêta ouverte du prochain RPG de Bethesda. Un lien qui vous promet d’y « jouer maintenant » et avec vos amis, alors même que c'est un jeu solo. Ce scam renvoie alors sur un site appelé « bizongrow » (n’y allez surtout pas), qui lui-même redirige les utilisateurs vers un certain Starfięld.com où un bouton « démo » les attend bien gentiment pour diffuser toutes sortes de malware sur leur ordinateur.

L’arnaque est grosse, et pourtant certains sont tombés dans le panneau et ont contaminé leur PC avec les logiciels malveillants. Comme l’ont remarqués nos confrères, le site en question est actif depuis plus d’une semaine. Le subterfuge a néanmoins été remonté auprès de Google, ce n’est donc plus qu’une question de temps avant qu’il ne disparaisse, bien qu'il soit encore actif au moment où nous écrivons ces lignes. Ce n’est cependant que le dernier scam autour de Starfield parmi tant d’autres. Certains ont par exemple déjà promis du contenu gratuit et exclusif aux utilisateurs peu regardants afin de voler leurs informations personnelles.

Une manœuvre similaire avait également eu lieu avec Counter-Strike 2 pour récupérer les identifiants Steam des internautes et donc leurs coordonnées bancaires affiliées à leurs comptes. Ne vous faites donc pas avoir et attendez gentiment le mois de septembre pour jouer à Starfield. Peut-être que Betehsda sortira une démo surprise lors de la présentation en juin, mais les chances que cela arrive sont plus que minimes. C'est déjà plus probable que d'y jouer en coopération ceci dit.