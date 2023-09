Cette astuce géniale découverte par un joueur de Starfield pourrait transformer votre aventure et grandement vous faciliter la vie. On vous explique tout.

Voilà plusieurs jours que les joueurs PC et Xbox se sont plongés dans Starfield. Ils ne risquent pas d'en ressortir tout de suite étant donné la richesse de l'univers conçu par Bethesda. D'ailleurs, comme dans tous les jeux du studio, les joueurs commencent déjà à faire des découvertes surprenantes, comme un glitch qui permet de récupérer une des meilleures armures du début de jeu. Voilà justement qu'un fan vient d'en trouver un autre qui risque de cartonner auprès de la communauté.

Amasser des millions de crédits dans Starfield demande beaucoup d'investissement. Si vous n'avez pas envie d'en passer par là, le dernier glitch découvert devrait vous plaire. Un streamer a partagé en vidéo une technique pour obtenir pas moins de 160 000 crédits en seulement quelques secondes. Pour cela, vous devez vous rendre dans le système Narion puis vers la station spatiale Stroud-Eklud Staryard, au nord-ouest de la planète Deepala. Ici, vous trouverez un mur couvert d'équipements spatial. En vous plaçant comme dans la vidéo, vous allez pouvoir traverser la paroi pour vous retrouver sur le bord de la structure (attention à ne pas aller trop loin pour ne pas tomber).

Ensuite, il va falloir faire preuve de dextérité pour sauter sur la zone en face et la longer pour enfin atteindre le coffre contenant 160 000 crédits qui flotte dans les airs. Bien sûr, ce jeu d'équilibriste sera bien plus facile avec le jet-pack. Notez que le coffre revient toutes les six heures, alors il faudra vous téléporter vers une autre planète puis revenir à la station Stroud-Eklud Staryard pour qu'il réapparaisse. Une contrainte toute relative puisque vous pouvez vous en mettre plein les poches rapidement et facilement grâce à ce glitch découvert par ce joueur de Starfield. Il a réussi à amasser 9 millions de crédits en moins d'une heure, et tout ça sans le moindre mod.

9 millions, c'est presque autant que le nombre de joueurs qui se sont déjà lancé dans Starfield, soit 10 millions d'explorateurs de l'espace. Il s'agit tout simplement du meilleur lancement de l'histoire de Bethesda. Une performance qui s'explique évidemment par la présence du titre dans le Xbox Game Pass. Quoi qu'il en soit, le succès de Starfield reste exceptionnel, même si ce n'est pas le record de cette année. En effet, Hogwarts Legacy s'était écoulé à deux millions d'exemplaires en deux semaines en février dernier.