Stardew Valley continue sa croissance et atteint des chiffres qui n'ont absolument pas à rougir face aux plus grands noms du monde du jeu vidéo. C'est exceptionnel pour une production indépendante.

Stardew Valley est une vraie success story. Qui aurait cru qu'une simulation de vie à la ferme old school, en pixel art, réussisse aussi bien ? A fortiori en ayant été développée quasiment que par une seule personne, Eric Barone, alias ConcernedApe ? Pourtant, c'est bien un exploit que fait ce titre indé en rivalisant largement avec de grands noms du secteur vidéoludique. On peut le dire : un peu moins de dix ans après sa sortie, le jeu passe un cap exceptionnel.

Stardew Valley, une popularité sans faille

2024 a été une belle année pour Stardew Valley. Depuis le lancement, Eric Barone ne cesse d'enrichir son jeu, ce qui explique en partie qu'il ait un public toujours aussi fidèle malgré le temps qui passe. Le jeu est ainsi passé à sa version 1.6, aussi bien sur PC que console. Même là, les nouveautés n'ont fait que grossir en nombre au fil des derniers mois et des mises à jour.

Sans nul doute, ce passage vers une version encore plus dense aura su attirer un grand nombre de joueuses et joueurs. En tout cas, c'est bien ce que suggèrent les derniers chiffres avec une croissance colossale en 2024. Fin février, ConcernedApe mentionnait dans un post sur le réseau social X (anciennement Twitter), que Stardew Valley avait passé le cap des 30 millions de ventes. Or, d'après le site officiel du jeu, ce chiffre est monté à 41 millions en décembre dernier !

En décembre 2024, Stardew Valley s'est vendu à plus de 41 millions d'exemplaires toutes plateformes confondues, dont plus de 26 millions d'exemplaires sur PC et 7,9 millions d'exemplaires sur la Nintendo Switch.

Ainsi, Stardew Valley se serait écoulé à plus de 11 millions de copies en seulement 10 mois. Sans surprise, c'est sur PC que le jeu se vend le mieux, puis sur Nintendo Switch, ces supports cumulant à eux deux 33,9 millions d'exemplaires. Le reste des ventes se répartit donc entre les autres consoles du marché et les supports mobiles.

En somme, Stardew Valley se hisse dans le top 15 des jeux vidéo les plus vendus de l'histoire. On est encore loin des 300 millions estimés de Minecraft, suivi par les 205 millions de GTA 5. Mais, on se rapproche des succès historiques que sont Mario Kart 8 et ses 72 millions d'exemplaires écoulés ou encore Animal Crossing New Horizons, qui atteindrait aujourd'hui les 46,5 millions. On peut le dire, avec un seul jeu, Eric Barone est rentré dans la cour des grands.