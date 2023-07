Un jeu Star Wars The Mandalorian beaucoup en rêve et certains vont jusqu'à imaginer a quoi cela pourrait ressembler comme ici avec ces images impressionnantes.

Sans conteste la série The Mandalorian est considérée à juste titre comme l'un des meilleurs contenus Star Wars de ces dernières années. Et beaucoup de fans souhaiteraient profiter d'une telle franchise en jeu vidéo avec pourquoi pas la possibilité d'incarner directement le personnage de Din Djarin. Si rien n'est officiellement au programme, cet artiste vous propose une très belle découverte.

The Mandalorian, un faux jeu vidéo qui donne envie

Un utilisateur Twitter portant le nom de GavMakesGames, accessoirement aussi UI Technical Artist chez DICE/EA, vient de poster ses travaux sur un faux jeu The Mandalorian qu'il aimerait voir créer. Notamment pour le besoin de ce faux teasing il a publié une image d'inventaire, une image "in game" à la troisième personne et même une image des menus. C'est bluffant et ces faux screenshots donnent très envie. Jugez par vous même.

Un peu plus loin dans son thread, l'homme a aussi partagé ce que pourrait donner le menu principal avec le thème de la série. Pas mal non ?

Avec l'énorme carton du programme sur Disney+ il est difficile d'imaginer l'entreprise américaine ne pas profiter de cette aura pour dévoiler un projet à ce sujet mais pour l'heure c'est hélas le grand silence. On sait que des jeux Star Wars sont en préparation dans le plus grand des secrets et on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Justement l'un d'eux est un FPS chez EA et Respawn. L'autre est un jeu de stratégie toujours chez Electronic Arts. De là à imaginer que le FPS concerne The Mandalorian...

The Mandalorian, c'est quoi la suite ?

Après la diffusion de la saison 3 de The Mandalorian, une saison 4 est en préparation et même en pause avec la grève des scénaristes et des acteurs à Hollwyood. Celle-ci devrait voir le jour en 2024 sans plus de précision. Mieux, une saison 5 est même en cours de discussion puisque Jon Favreau, créateur du show, avait annoncé que pour le moment cette série Star Wars n'avait pas encore de fin. Vous allez donc en manger pendant encore quelques temps. Pour le meilleur ou pour le pire. Dans l'optique d'un jeu vidéo on pourrait imaginer tout un tas de possibilité. De l'adaptation stricte à l'histoire totalement nouvelle sur les origines du personnages ou pourquoi pas sur la suite de l'une des futures saisons, tout est possible.

De votre coté, qu'aimeriez-vous voir en adaptation vidéoludique ?