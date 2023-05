Décidément l'actu est particulièrement chaude autour de Star Wars et une très intéressante information vient de prendre naissance. On vous explique tout.

Au fil des années et depuis les débuts de l'adaptation de Star Wars en jeu vidéo, la saga a voulu explorer de nombreux genres. L'aventure comme par exemple Star Wars Episode 1 La Menace Fantôme et Fallen Order, la course comme avec Star Wars Racer et... la stratégie avec Empire at War. Mais depuis quelques années le RTS semble avoir été abandonné par Disney, détenteur de la franchise et de ses droits. Mais ça... c'était avant ? En effet il se pourrait bien que la Force agisse pour le bien commun. Explications.

Star Wars, le retour en RTS ? Enfin ?

Comme souvent au sein du jeu vidéo maintenant, tout part d'une simple discussion. Cette fois il s'agit d'un échange sur le réseau social Twitter entre deux journalistes au sujet de Star Wars et ses 10 meilleurs jeux. Au fil de la conversation que vous pouvez retrouver ci-dessous, l'un d'eux, officiant au sein du média VGC (video game chronicles) explique qu'il n'y a plus beaucoup à attendre pour l'annonce d'un RTS par un grand développeur, entendez par là, un gros studio. L'homme précise d'ailleurs dans la foulée que celui-ci n'a jamais été teasé auparavant.

Vous savez quoi, j'avais complètement oublié qu'il était en production ! Bit Reactor et Respawn, c'est ça ? Celui auquel je pensais n'a pas été annoncé ;)

Notre hypothèse

Si l'on décrypte entièrement la discussion, on pourrait même avoir le droit à deux jeux de stratégie différents sur Star Wars. L'un chez Respawn (papa de Jedi Survivor) ou chez Bit Reactor qui est formé par des vétérans du 4X dont notamment Civilization. De notre coté voici notre hypothèse :

Un RTS classique façon Empire At War est en développement et pourrait être annoncé cet été. Il s'agirait par exemple d'un jeu se déroulant pendant la Guerre Civile Galactique ou la Guerre des Clones, les deux périodes les plus simples à mettre en place pour la gestion de nombreuses unités. Et dans un second temps, un autre jeu de stratégie, cette fois de type 4X est en développement chez Bit Reactor, fort de vétérans de l'industrie. Il s'agirait plutôt d'un Civilization-like ou d'un XCOM-like (plutôt tactique que stratégique). Dans les deux cas il est certain maintenant que quelque chose se trame du coté de la stratégie pour Star Wars et il y a fort à parier que nous aurons des nouvelles très bientôt.

De votre coté, que pensez de l'arrivée très probable d'un jeu de ce type pour Star Wars ? Plutôt nostalgique ou au contraire un peu effrayé du potentiel résultat ?