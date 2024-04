En 2022, nous avons appris que le jeune studio Bit Reactor avait pour projet de faire un jeu de stratégie Star Wars. Fondé par d'anciens membres clés de Firaxis Games (Civilization 6), dont Greg Foertsch, qui y a passé près de 22 ans, avec 14 ans en tant que directeur artistique senior. Le studio possède donc un certain savoir-faire dans le genre. En fait, les développeurs de Bit Reactor ont contribué à des licences de renom comme XCOM et Civilization, ainsi qu'à The Elder Scrolls Online. De quoi inspirer confirance pour la suite. En fait, tous les astres semblent alignés pour réaliser le rêve ultime des fans : le retour en grande pompe de Star Wars à la sauce stratégique et/ou tactique. Une belle histoire qui ne date pas d’hier…

Les fans de la saga seront les premiers à le dire, la stratégie et Star Wars c’est tout de même une belle histoire d’amour qui commence dès la fin des années 90. Forcément, il est difficile de passer à côté pour bien comprendre pourquoi le prochain jeu est plus que prometteur. Et plus que cela, qu'il est essentiel !

Un début prometteur dès 1998

Tout commence en 1998 avec Star Wars: Rebellion, aussi connu sous le nom de Supremacy dans certains pays, ce jeu est l'un des premiers essais de la stratégie dans l'univers Star Wars. Rebellion permet aux joueurs de prendre le commandement de l'Empire ou de l'Alliance Rebelle, avec pour objectif la domination de la galaxie. Le jeu combine des éléments de stratégie en temps réel (dans l’espace) avec de la gestion, offrant aux joueurs la possibilité de gérer des ressources, de diriger des flottes spatiales et de mener des missions avec des personnages bien connus de la saga.

Un peu éloigné du RTS (ou STR en français) classique, le titre se rapproche un peu plus du Wargame, façon Paradox Interactive. Comme ce que l’on pourrait retrouver dans un Crusader Kings. Avec une gestion large de sa politique sur une grande carte. Beaucoup de fans s’en souviennent encore avec émotion. Hélas, le wargame étant toujours assez niche, il semble difficile d’imaginer un éditeur faire le pari d’investir un gros budget pour un jeu du genre. C’est bien dommage, on vous l’accorde….

Une certaine idée du wargame.

Le passage à la modernité avec l’an 2000

À peine deux ans plus tard (2000), on a eu le droit à Star Wars: Force Commander. Sorti entre Rebellion et Galactic Battlegrounds, Star Wars: Force Commander est un jeu de stratégie en temps réel où, contrairement à d'autres titres de la franchise, les joueurs ont l'occasion unique de se concentrer principalement sur les perspectives militaires de l'Empire. Le jeu se distingue également par sa transition vers des graphismes 3D, offrant une nouvelle dimension aux champs de bataille. Si ce n’est pas le RTS le plus marquant, c’est celui qui a tout de même fait basculer la franchise Star Wars dans la modernité pour le genre stratégique.

Les joueurs peuvent commander des unités terrestres emblématiques de l'univers Star Wars, telles que les marcheurs AT-AT et AT-ST, dans diverses missions aux scénarios issus/inspirés de la trilogie originale et au-delà. Malgré des critiques mitigées, en grande partie dues à son interface et à sa jouabilité, Force Commander reste un titre notable pour les fans désirant expérimenter la stratégie militaire du point de vue de l'Empire. D’autant qu’il permet d’explorer une partie du défunt Univers Étendu (qui n’est plus considéré comme canon par Disney) et d’en apprendre plus sur la recherche (notamment) d’Obi-Wan Kenobi durant l’Épisode IV. Un beau et grand moment pour les fans.

Quand on l'attaque, l'Empire contre Attaque !

L’âge d’Or de la stratégie Star Wars (2001-2006)

Le début des années 2000 représentent un grand moment pour la franchise. On commence à entrer dans le sérieux et le culte avec Star Wars: Galactic Battlegrounds en 2001. Utilisant le moteur de jeu de Age of Empires II, rien que ça, Galactic Battlegrounds est un RTS qui permet aux joueurs de contrôler six factions différentes issues de l'univers, notamment l'Empire, les Rebelles, les Wookies, et plus encore.

Le jeu est apprécié pour sa fidélité à l'univers Star Wars et pour ses campagnes diversifiées basées sur les différents épisodes de la saga. C’est sûrement l’un des RTS les plus marquants de toute l’histoire des jeux Star Wars. D’autant qu’à l’époque, il était difficile d’y échapper, et toutes les bornes PC des grandes surfaces permettaient de poser les yeux dessus. Avec un marketing en grande pompe à base d’affiches et de stands dans tous les magasins de jeux vidéo. Une époque très douce où il existait encore de très nombreuses boutiques physiques un peu partout en France…

Des années plus tard, en 2006, est sorti Star Wars: Empire at War, qui s'est rapidement imposé comme un incontournable des jeux de stratégie basés sur l'univers Star Wars. Ce jeu offre la possibilité de diriger des affrontements terrestres et spatiaux, se situant chronologiquement entre les épisodes III et IV. Il propose deux campagnes distinctes : l'une dédiée à l'Empire, l'autre à l'Alliance Rebelle. Le gameplay, qui combine des éléments de wargame et de RTS, invite les joueurs à ériger des bases, à orchestrer la gestion des ressources et à prendre le commandement des troupes en temps réel. L'influence de Total War est notable, notamment en raison de la sortie presque simultanée de Medieval 2: Total War la même année et de l'héritage de Rome: Total War de 2004.

Ces deux jeux de chez The Creative Assembly ont marqué une ère, contribuant au rayonnement du RTS pendant de nombreuses années. En fait, bien que les jeux Star Wars n'aient jamais bouleversé le paysage du jeu de stratégie, ils se sont souvent distingués par leur capacité à emprunter et à intégrer des éléments réussis d'autres titres, les adaptant habilement pour enrichir l'univers de la franchise.

Tout comme Star Wars: Galactic Battlegrounds a emprunté à Age of Empires (avec seulement un an d’écart), Empire at War partage de nombreux points communs avec Rome : Total War. Cette affirmation est d'autant plus vraie quand on considère que la durée de développement des jeux était généralement plus courte par le passé. En effet, la création d'un jeu durant les années 2000 ne se compare pas à celle des années 2020. En bref, Empire at War est le tout dernier jeu de stratégie avant que la licence ne passe sous la tutelle de Disney en 2012.

Les batailles spatiales, un tournant de la stratégie.

Baisse de régime et mort de la stratégie Star Wars (2006-2024)

Le dernier jeu de stratégie Star Wars est, sorti il y a maintenant une décennie, en 2014.Star Wars : Commander. Ce titre, qui adopte un modèle freemium adapté aux plateformes mobiles, offre une expérience de stratégie en temps réel permettant aux joueurs de rejoindre soit l'Empire soit l'Alliance Rebelle. Le gameplay mélange construction de bases, gestion des ressources et tactiques de combat, invitant les joueurs à orchestrer des campagnes sur diverses planètes de l'univers Star Wars. Cependant, ce n'est clairement pas le titre qui a le plus marqué les amateurs de la franchise, ce qui explique pourquoi les fans pourraient se sentir quelque peu délaissés depuis toutes ces années.

À cette période, Disney a cherché à tirer parti de l'engouement croissant pour les jeux mobiles, secteur en plein essor. C'est également à ce moment-là que le genre RTS a commencé à décliner, signalant la fin de ce que beaucoup voyaient comme un 'âge d'or'. Dans ce contexte, il paraissait improbable que Disney valide la création d'un jeu de stratégie sans assurance d'un retour sur investissement immédiat. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et de nombreux succès en stratégie ont pu apporter un éclair de lucidité à l’entreprise américaine. Comme X-COM 2, nous y reviendrons plus loin.

Un jeu mobile facilement oubliable

2016, une année charnière pour la stratégie et de belles conclusion à tirer

Aux alentours de 2016, deux ans plus tard, après le succès plus que mitigé de Star Wars Commander (le jeu a d'ailleurs fermé ses portes dès 2020), le monde du jeu vidéo a connu un nouveau micro-âge d'or du jeu de stratégie. En partie grâce au savoir-faire du studio Firaxis, qui a réussi à enchaîner coup sur coup deux énormes succès : Civilization 6 et X-COM 2. Civilization 6 s'est rapidement imposé comme l'un des titres les plus vendus de la série Civilization, avec plus de 5,5 millions d'unités vendues dans le monde, devenant ainsi le jeu le plus rapidement vendu de la série jusqu'à cette date. De son côté, X-COM 2, un autre titre majeur développé par Firaxis Games, a également connu un grand succès. Permettant de remettre le jeu tactique au tour par tour au goût du jour.

Mais l'année 2016, charnière pour la stratégie temps réelle, ne s'est pas arrêtée là, et un autre monument est revenu sur le devant de la scène et a très clairement marqué les esprits et le marché du jeu vidéo : Total War Warhammer. Lui aussi s'est rapidement imposé comme un succès significatif. Peu après sa sortie, le jeu a battu les records de vente de la franchise, avec plus de 500 000 exemplaires vendus en quelques jours seulement, devenant ainsi le titre Total War le plus rapidement vendu sur Steam à cette époque. Ces ventes ont été qualifiées de "succès commercial fulgurant" par Tim Heaton, directeur du studio Creative Assembly, qui a également noté que le jeu dépassait régulièrement les 100 000 joueurs concurrents.

Bref, le jeu de stratégie était en train de connaître un nouvel âge d'or. De quoi donner des ailes et des idées pour les grosses licences. Si les années suivantes ont été un peu plus calmes, on a quand même eu droit à d'autres pépites comme Anno 1800 en 2019, Crusader Kings 3 en 2020 ou encore Age of Empires 4 en 2021. Tous les signaux étaient au vert et les portes grandes ouvertes pour enfin relancer la machine Star Wars avec l'étiquette stratégie/tactique.

X-COM 2, un nouvel âge d'or de la stratégie.

2022 : le grand retour de Star Wars dans la stratégie (h2)

L'annonce d'un jeu Star Wars n'était donc plus qu'une question de temps, et c'est donc avec un certain plaisir que les fans ont pu apprendre le développement d'un tout nouveau jeu au sein du studio *roulement de tambour* Bit Reactor dès 2022. Cette même équipe nouvellement créée et composée d’anciens de chez Firaxis, ayant travaillé sur Civilization 6 et X-COM 2.

D'après les diverses rumeurs et bruits de couloir, tout porte d’ailleurs à croire que ce nouveau jeu s'inspirerait très largement de X-COM, véritable épine dorsale du savoir-faire de ces développeurs américains. Et c’est en fait le choix le plus logique. Car si le 4X à la Civ 6 peut être une belle option, il n’en reste pas moins un genre beaucoup plus niche que la tactique, qui peut, de son côté, attirer un public plus large et correspondre aussi aux joueurs console. Preuve en est le succès assez notable de X-COM 2 à l’époque sur PS4 et Xbox One.

Depuis, de l'eau a encore coulé sous les ponts et le X-COM-like a montré tout le potentiel dont il était capable. Notamment en adaptant l’univers Marvel avec un certain Marvel's Midnight Suns qui, malgré un lancement assez chaotique (faute aux bugs), récolte désormais de très belles notes communautaires sur Steam. S'il y a bien un genre qui peut épouser la franchise Star Wars dans tous ses aspects, c’est bien celui-ci, avec pourquoi pas aussi à la fois des phases spatiales et terrestres, histoire de combler tout le monde.

Le X-COM like comme jeu de stratégie Star Wars Ultime

Le style tactique permettrait une énorme diversité. Ainsi, un jeu à la manière de X-COM pourrait tirer parti de cet état de fait, permettant aux joueurs d'explorer des lieux emblématiques, d'interagir avec différentes cultures et de participer à des conflits allant des guerres Sith aux affrontements entre l'Empire et la Rébellion, voire même au-delà. Le tout en apportant une touche de proximité avec les personnages encore plus grande qu’avec un simple RTS. Dans un X-COM like, on ne dirige pas des régiments, mais des personnages uniques. Et cela fait toute la différence dans une franchise où les héros ont une grande importance.

De plus, l'aspect tactique au tour par tour à la sauce X-COM, avec une gestion minutieuse des unités sur le champ de bataille, s'adapterait parfaitement à des affrontements entre les forces de l'Empire, les rebelles, les chasseurs de primes, ou même les Jedi contre les Sith. La gestion des couvertures, l'usage stratégique des compétences uniques, et l'importance de la position seraient enrichis par la diversité des pouvoirs de la Force et des technologies de Star Wars.

On le sait, X-COM est réputé pour la personnalisation poussée des membres de l'escouade et leur évolution au fil des missions. Transposé à Star Wars, cela permettrait aux joueurs de recruter et de former leur propre équipe parmi un large éventail de classes, comme des Jedi, des soldats de l'Alliance, des agents impériaux, ou des mercenaires, chacun avec ses propres arbres de compétences, équipements et pouvoirs de la Force. Plus encore que dans un RTS, la compétence d’une seule unité peut vraiment faire toute la différence.

De multiples possibilités

À l'image de X-COM, un jeu Star Wars pourrait intégrer une dimension de stratégie globale, où les joueurs doivent gérer les ressources de leur faction, établir des bases sur différentes planètes, développer des technologies et effectuer des choix stratégiques ayant un impact sur le déroulement de la guerre galactique.

L'univers de Star Wars offre un potentiel narratif énorme pour des scénarios riches et évolutifs. Un X-COM-like pourrait proposer plusieurs campagnes centrées sur différentes époques et conflits de la saga, offrant ainsi une variété de perspectives et de dilemmes moraux, typiques à la franchise.

En somme, un jeu de stratégie inspiré de X-COM, plongé dans l'univers de Star Wars, offrirait une expérience de jeu riche et immersive, exploitant pleinement le potentiel narratif et tactique de la saga. Avec son lot de personnalisation, une grosse importance sur les personnages (héros) et un peu moins sur des illustres inconnus comme ce fut souvent le cas avec les RTS SW par le passé.. C’est clairement LE genre qui pourrait convenir à Star Wars à tous les niveaux. Si l’on ajoute à cela le savoir-faire des anciens de Firaxis, tout porte à croire que l’on pourrait même être en face du jeu tactique ultime. Qui pourrait aussi bien régaler les fans de SW que les amateurs de stratégie. Une pierre deux coups, comme entre un ewok et un stormtrooper.

En conclusion :

Star Wars et le jeu vidéo, c’est déjà une très belle histoire d’amour. Mais si l’on commence à rentrer dans les détails et à s'intéresser au genre de la stratégie, alors là, on entre presque dans la sensualité. À l’heure actuelle, Bit Reactor avec son expertise a toutes les cartes en main pour pondre une véritable pépite vidéoludique. LE jeu Star Wars stratégique/tactique ultime qui pourrait convaincre tout le monde. Avec sa gestion minutieuse des héros, sa personnalisation des unités, l'attachement instinctif que l'on développe pour certains personnages et, globalement, les possibilités de gameplay, le jeu de type X-COM représenterait vraiment un mariage idéal avec la licence.