Bonne nouvelle pour les fans de Star Wars et de jeux de stratégie : Respawn Entertainment prépare un tout nouveau jeu de stratégie en temps réel dans l’univers de la célèbre saga. D’après un récente leak, ce projet très attendu sera dévoilé lors de la Star Wars Celebration au Japon. Le tout étant prévue du 18 au 20 avril 2025. Voici tout ce que l’on sait.

Une collaboration ambitieuse avec Bit Reactor pour Star Wars

Annoncé pour la première fois en janvier 2022, ce nouveau jeu Star Wars est développé par Respawn Entertainment en partenariat avec Bit Reactor. Ce dernier est dirigé par Greg Foerstch, un vétéran du monde vidéoludique. Respawn supervise la production, tandis que Bit Reactor s’occupe du développement technique et créatif.

Pour Respawn, ce projet est un rêve devenu réalité. Vince Zampella, à la tête du studio, a déclaré : « Nous sommes de grands fans de Star Wars et nous sommes ravis de travailler avec Lucasfilm Games sur des titres que nous rêvions de créer depuis des années. » Une phrase qui illustre l’enthousiasme et les ambitions derrière ce jeu.

Une annonce prévue en avril

La première bande-annonce et les détails officiels devraient être dévoilés lors de la SW Celebration. Cet événement est un incontournable pour les fans de la saga. Si l’information se confirme, il s’agira d’un moment fort de l’année 2025 pour l’univers Star Wars. Le choix d’un tel cadre pour l’annonce laisse entrevoir l’importance de ce projet pour Respawn et Lucasfilm Games.

L’univers Star Wars offre un potentiel immense pour un jeu de stratégie. Avec des factions emblématiques et des batailles galactiques spectaculaires, les possibilités sont infinies. Si Respawn et Bit Reactor restent fidèles à leurs ambitions, on peut s’attendre à une expérience à la fois immersive et innovante. Le défi sera de trouver l’équilibre parfait entre accessibilité pour les nouveaux joueurs et profondeur pour les amateurs de stratégie. Ce qui est assez étrange c'est qu'un autre RTS est en préparation pour la franchise. Puisqu'on sait qu'un Total War est aussi en route.

Source : Tom Henderson