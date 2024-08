L'univers Star Wars, malgré ses hauts et ses bas, a encore de belles surprises pour vous dans les tuyaux. De quoi remonter un peu le moral après l'annulation de The Acolyte.

L'univers Star Wars, qui a captivé des millions de fans à travers le monde, continue d'évoluer sur les écrans. Qu'ils soient grands ou petits. Après le récent achèvement de The Acolyte et son annulation rapide en raison d'une audience décevante, les regards se tournent maintenant vers les projets à venir. Les fans attendent avec impatience la sortie de Skeleton Crew en décembre 2024, une série qui s'inscrit dans l'univers de The Mandalorian, ainsi que les suites de Andor et Ahsoka prévues pour les années à venir. Mais ce n'est pas tout...

D'autres projets Star Wars en route ?

Au milieu de ces attentes, des rumeurs ont commencé à circuler, alimentées par des insiders bien informés. Jeff Sneider, un journaliste respecté dans le domaine du divertissement, a récemment évoqué dans sa newsletter que Lucasfilm pourrait avoir plusieurs projets de séries Star Wars en cours de développement. Et qui n'ont pas encore été annoncés. Bien que Sneider n'ait fourni aucun détail spécifique sur ces projets, cette nouvelle a naturellement suscité l'excitation parmi les fans.

En parallèle, il a été rapporté que Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, resterait en poste au moins jusqu'au deuxième trimestre de 2025. Kennedy, qui a supervisé de nombreuses productions Star Wars depuis plusieurs années, continue de jouer un rôle central dans la stratégie et la direction créative de la franchise. Sa présence prolongée à la tête de Lucasfilm pourrait être un signe de continuité et de stabilité. Pour les projets futurs, tant sur le petit écran qu'au cinéma.

Cette possible expansion du contenu Star Wars à la télévision survient à un moment où Lucasfilm semble réorienter ses priorités. En réduisant le nombre de séries télévisées pour se concentrer davantage sur les films destinés aux salles de cinéma. Cependant, l'existence de ces projets inédits indique que la société n'abandonne pas le format télévisé pour autant. Au contraire, elle pourrait simplement chercher à équilibrer sa production entre la télévision et le cinéma. En veillant à maintenir une haute qualité dans chacune de ses créations.

Source : Jeff Sneider