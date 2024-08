D'une part, l'accès anticipé de Star Wars Outlaws passait par la précommande d'une édition Gold plutôt onéreuse qui a fait polémique. D'autre part, l'avantage de jouer au titre d'Ubisoft Massive trois jours avant sa sortie officielle a eu un effet secondaire qui n'a pas légitimement pas été du goût des joueurs.

Coup de Sabacc sur l'accès anticipé de Star Wars Outlaws

En principe, les accès anticipés avec quelques jours d'avance sur les autres sont un moyen de motiver les fans à allonger quelques crédits supplémentaires, sous forme de récompense. Mais la chose a pris une tournure peu heureuse, en tout cas sur la version PS5 de Star Wars Outlaws. Une mise à jour 1.000.002 a été déployée sur la console, avec un e-mail (ou une holo-transmission, pour rester dans le thème) de la part d'Ubisoft.

« Pour mieux profiter de la Bordure Extérieure, nous avons lancé une maintenance pour s'assurer que tout le monde joue sur la dernière version de Star Wars Outlaws. Il se pourrait que vous rencontriez des problèmes après le récent patch. Nous sommes sincèrement désolés pour la gêne occasionnée. Une fois l'installation de la dernière version confirmé, nous vous prions de relancer une nouvelle sauvegarde pour profiter du jeu comme nous l'avions prévu. Si vous reprenez votre présente sauvegarde, vous allez malheureusement faire face à des bugs bloquants ». Naturellement, les joueurs PS5 (le problème ne semblant pas affecter d'autres plateformes) ayant dépensé une centaine d'euros ont très mal pris la nouvelle.

Beaucoup avaient en effet déjà bien avancé dans Star Wars Outlaws, et la perspective de repartir de zéro se montre forcément très décourageante, et vient quelque peu enlever tout l'intérêt d'avoir précommandé une version plus chère du jeu offrant un accès anticipé. Malheureusement, aucune autre alternative ne semble pour l'instant possible pour celles et ceux ayant commencé leur aventure en compagnie de Kay et Nix avant ladite mise à jour. D'un autre côté, cette mise à jour a introduit un mode qualité bloqué à 40 FPS, offrant un convenable équilibre entre graphismes propres et fluidité.

