Malgré des débuts difficiles pour Star Wars Outlaws, Ubisoft ne lâche pas l'affaire. La société a annoncé plusieurs nouveautés pour son jeu en monde ouvert. Le premier DLC, intitulé Wild Card, sortira le 21 novembre 2024 et mettra en scène Lando Calrissian. Mais ce n’est pas tout : d'autres mises à jour et des contenus cosmétiques accompagneront cette sortie.

Un DLC avec un personnage culte pour Star Wars Outlaws

Dans Wild Card, Kay Vess, la protagoniste de Star Wars Outlaws, est engagée pour infiltrer un tournoi de Sabacc. Mais comme toujours, les choses se compliquent rapidement. En croisant la route du célèbre joueur et contrebandier Lando Calrissian, elle découvre que ce tournoi cache des enjeux bien plus importants. Ce DLC promet une aventure pleine de suspense, avec des rebondissements inattendus.

En plus de Wild Card, deux nouveaux packs cosmétiques seront disponibles : Hunter's Legacy et Cartel Ronin. Ces packs, inclus dans le Season Pass, offriront aux joueurs des options supplémentaires pour personnaliser leur personnage et leur expérience.

Mais Ubisoft ne s'arrête pas là. Le 21 novembre marquera également l’arrivée d’une mise à jour gratuite pour tous les joueurs. Elle ajoutera de nouveaux contrats à accomplir, enrichissant encore plus l'univers de Star Wars Outlaws.

Autre bonne nouvelle pour les joueurs PC : Star Wars Outlaws sera enfin disponible sur Steam dès le 8 novembre 2024. C'est un retour remarqué pour Ubisoft, qui avait mis de côté la plateforme depuis 2019. Ce changement de cap permettra à un plus grand nombre de joueurs de découvrir le jeu, directement sur leur plateforme préférée.

Des débuts difficiles mais de grands espoirs

Malgré ces annonces excitantes, Ubisoft a reconnu que les ventes de Star Wars Outlaws étaient "plus faibles que prévu". Cela a même affecté les résultats financiers du second trimestre 2024. Cependant, Ubisoft ne compte pas en rester là. L'éditeur promet plusieurs mises à jour dans les mois à venir, pour corriger les bugs et améliorer l’expérience de jeu. Des ajustements sont également prévus pour le gameplay, notamment au niveau des combats et des phases d’infiltration.

De plus, un autre contenu majeur, le Story Pack dédié à Hondo Ohnaka, intitulé A Pirate’s Fortune, est prévu pour le printemps 2025. De quoi redonner espoir aux fans qui attendent toujours plus de contenu. Ubisoft mise beaucoup sur ces mises à jour et contenus additionnels pour redresser la situation.

