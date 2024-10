Avant son lancement le 30 août dernier, un Ubisoft montrant actuellement d'alarmants soucis de santé entretenait de grands espoirs pour Star Wars Outlaws. Mais la Force n'était visiblement hélas pas de leur côté, avec des chiffres synonymes de déception galactique pour le géant français. Celui-ci entend toutefois se retrousser les manches pour faire en sorte que les aventures de Kay et Nix soient à la hauteur de l'estime des joueurs.

État d'alerte après le décollage raté de Star Wars Outlaws

En amont de la sortie d'Outlaws, Ubisoft avait mis le paquet, avec apparemment la plus grosse campagne marketing de son histoire. Massive Entertainment semblait très enjoué à l'idée de créer un jeu Star Wars d'envergure, et une lourde responsabilité pesait sur les épaules du studio. Malheureusement, le résultat final n'a pas été à la hauteur des attentes. Un mois après sa sortie, Star Wars Outlaws aurait, selon Insider Gaming, été écoulé à « seulement » un million d'exemplaires sur PC, PS5 et Xbox Series. Des chiffres très probablement bien en-dessous des prévisions d'Ubisoft.

La faute notamment à de nombreux bugs, à un gameplay relativement efficace mais un brin convenu, à l'image de l'histoire de Kay et Nix, qui peine un peu à décoller par moments. Une mise à jour post-lancement est venue légèrement corriger le tir, mais pas de manière assez impactante. Un Star Wars Outlaws sorti trop tôt ? C'est peut-être bien là son défaut le plus dommageable, Massive Entertainment ayant dévoilé une roadmap promettant d'importantes améliorations pour sauver le jeu autant que faire se peut.

Rappelons que, cette semaine, le 3 octobre, Star Wars Outlaws recevra ainsi une nouvelle vague de correctifs, suivie le 24 octobre par une mise à jour centrée sur des améliorations de type qualité de vie. Le 21 novembre, le titre devrait recevoir des améliorations majeures au niveau de son gameplay dans les combats et l'infiltration, et du nouveau contenu gratuit. Cela coïncidera par ailleurs avec la sortie de son premier gros DLC, baptisé Wild Card et centré sur ce bon vieux Lando Calrissian. Tout cela suffira-t-il à relancer l'intérêt autour du dernier jeu Ubisoft en date, ou cette jolie petite étoile s'est-elle déjà éteinte avant d'avoir le temps de vraiment briller ? L'avenir nous le dira.

Sources : Insider Gaming ; Star Wars Outlaws sur X.com