Star Wars Outlaws, le monde ouvert d'Ubisoft, a fait forte impression lors de son annonce. Développé par Massive, ce jeu d'action nous mettra dans la peau d'une véritable hors-la-loi cherchant à se faire une place parmi les étoiles alors que l'Empire est absolument partout.

Un jeu qui contraste avec les jeux Star Wars de ces dernières années. Ici, pas de sabre laser ou de pouvoir Jedi, mais juste une jeune femme, sa roublardise et son petit acolyte. Un jeu prometteur, qui s'annonce visiblement titanesque. Certainement l'un des plus grands et gros jeux de l'éditeur français.

Star Wars Outlaws s'annonce énorme, dans tous les sens du terme

C'est en tout cas ce que nous laisse entendre Julian Gerighty, le Directeur Créatif du jeu, qui a affirmé dans le magazine Edge que l'on devrait en prendre plein les mirettes. Il est en effet revenu sur quelques éléments de son jeu, notamment l'univers. En tant qu'open world, Star Wars Outlaws nous enverra voir du pays, ou plutôt des planètes. Des destinations que l'on pourra visiter à notre guise et qui regorgent de détails.

Julien Gerighty déclare que « chaque planète a été conçue à la main » et ces dernières sont « très vastes » de manière à ce que "les joueurs puissent avoir la sensation de voyager" et ce, "même en conduisant des véhicules rapides". Il ajoute également que « chaque planète fait à peu de chose près la taille de deux à trois zones d'Assassin's Creed Odyssey », l'un des jeux les plus vastes de la franchise Assassin's Creed. L'un des jeux les plus vastes d'Ubisoft tout court en réalité.

Crédit : DG VFX

Immersion totale dans la guerre des étoiles

Alors oui, ça reste assez vague, mais la taille de l'open world s'annonce tout bonnement gigantesque ! Et lorsque l'on sait que le studio Massive aime détailler ses environnements, comme on peut le voir dans les The Division par exemple, et qu'il cherche à nous faire voyager dans ce nouveau Star Wars, ça donne forcément envie. Reste maintenant à voir si l'ennui et la lassitude ne finissent pas par pointer le bout de son nez. Gérer un open world est difficile, il faut que la carte soit de bonne taille tout en ayant une bonne densité exploitable sans être non plus artificiellement surchargée.

Dans tous les cas, Massive veut que les joueurs soient totalement libres et en totale immersion. Gerighty affirme que le studio a réussi à retranscrire l'ambiance et l'univers créés dans les années 70 pour assurer une immersion assez folle. On attend de voir ça. Pour rappel, le jeu se déroule entre l'Empire Contre-Attaque et Le Retour des Jedi. Star Wars Outlaws est attendu pour 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.